ثقف نفسك وثبتها.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم البرامج المقدمة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين القنوات الوثائقية الرائدة في العالم في الوقت الحالي، تتميز هذه القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية، التاريخية، والعلمية، بالإضافة إلى برامج مثيرة تتناول عالم الحيوانات، تتابع ملايين المشاهدين القناة على مدار الساعة للاستمتاع بمحتواها المميز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات والعرب سات

يمكن الآن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر الأقمار الصناعية، حيث يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا للترددات التالية:

على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

– أما بالنسبة إلى القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة ناشيونال جيو غرافيك

يمكن اتباع الخطوات التالية لاستقبال القناة وفقًا للإجراءات التالية:

ابدأ بالنقر على زر “القائمة” الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اختر “الإعدادات” من القائمة.

انتقل إلى “إضافة قناة” أو “ترتيب القنوات” وفقًا لواجهة جهاز الاستقبال الخاص بك.

حدد القمر الصناعي المرغوب، في هذه الحالة “النايل سات”.

قم بإدخال بيانات التردد المذكورة، مثل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.

انقر على “بحث” أو “تحديث” للبدء في البحث عن القنوات المتاحة.

بعد الانتهاء من البحث، احفظ الإعدادات الجديدة التي قمت بإدخالها.

برامج قناة ناشونال جيوغرافي

يُلاحظ أن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة، وتُعتبر من بين القنوات الرائدة التي تركز بشكل خاص على مواضيع الطبيعة وعالم الحيوان، وتُقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تتنوع بين:

“الحيوان عن كثب”.

“العيش الحر”.

“سمك التونة العنيدة”.

“أسرار حديقة الحيوان”.

“أساليب البقاء وأسرار الحرب”.

“السمكة البرية”.

“وحدة إنقاذ السيارات”.

“الحرب”.

“الجزيرة المتمردة”.

تعتبر هذه البرامج البارزة من بين العديد من العروض التي يقدمها القناة على مدار الساعة، والتي تعكس تركيزها على استكشاف وتوثيق جوانب متعددة من العالم الطبيعي وعالم الحيوانات بطريقة مثيرة وتعليمية.