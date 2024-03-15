“خطوة بخطوة” هتنزل تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة طيور الجنة، هناك الكثير من الأمهات التي تبحث عن قناة للأطفال تكون مسلية لأولادها الصغار، وفي نفس الوقت تكون قناة تربوية وتعليمية، حيث إنه يوجد الكثير من القنوات الخاصة بالأطفال على القمر الصناعي، ولكن قناة طيور الجنة نالت على متابعة كبيرة في الكثير من المنازل.

تردد قناة طيور الجنة

تميزت قناة طيور الجنة أنها من أروع القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال الصغار، التي تقوم بعرض الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية فهي مفضلة لدى الكثير من الأطفال، كما أن هذه القناة لديها القدرة الكاملة لتعليم الصغار التركيز واللغة وتعرض العديد من الأناشيد المسلية للأطفال.

فأن الفترة الحالية قد ازداد معدل البحث عبر الإنترنت لمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة، فهي يبحث عنها الكثير من الأمهات فيمكن ضبط هذه القناة على جهازك بسهولة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على الهوت بيرد

التردد: 11073.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تعلم كيف ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لكي تحصل على هذه القناة بكل سهولة وهي كالآتي:

اضغط على زر القائمة.

ثم اضغط على كلمة تثبيت واختار التثبيت اليدوي.

اكتب التردد ومعدل الترميز والاستقطاب بطريقة صحيحة.

ثم اضغط على كلمة بحث وسوف تحصل على القناه.

الآن يمكنك متابعة القناة بكل سهولة من خلال الترددات المذكورة أعلاه، ومشاهدة الكثير من القصص المفيدة التي تتناسب مع عقول الأطفال.