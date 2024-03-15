“بأقوى إشارة HD”.. تردد قناة روتانا خليجية 2024 لمتابعة أفضل مسلسلات رمضان

تردد قناة روتانا خليجية يُعتبر من بين القنوات الأكثر بحثًا حاليًا عبر محركات البحث في الوطن العربي ودول الخليج. تعرض القناة مجموعة متميزة من الدراما الخليجية في شهر رمضان، وتتميز بذلك عن غيرها من القنوات الفضائية؛ يمكن استقبالها من أي مكان في الوطن العربي عبر الأقمار الصناعية المتعددة؛ سنقدم لكم بعض المعلومات حول القناة وترددها، بالإضافة إلى طريقة التقاطها.

تردد قناة روتانا خليجية 2024

تردد قناة روتانا خليجية في عام 2024 يمكن لجميع المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات الخليجية التي تعرض خلال شهر رمضان؛ روتانا خليجية هي جزء من مجموعة قنوات روتانا الترفيهية، تقدم محتوى متنوعًا يشمل البرامج الاجتماعية والمسلسلات والأفلام، مع التركيز الخاص على الثقافة العربية والخليجية والسعودية؛ تأسست القناة في 5 مايو 2005، وتتخذ من الرياض مقرًا لها؛ لاستقبال قناة روتانا خليجية، يمكن ضبط البيانات التالية:

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11350.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

نمط الاستقبال: BPSK.

النمط: DVB-S2.

طريقة استقبال قناة روتانا خليجية على الريسيفر

باتباع الخطوات التالية يمكنك متابعة محتوى قناة روتانا خليجية والتمتع بالعروض الفنية والمسلسلات الخليجية المميزة التي تُعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث يُمكنك الاستمتاع بمشاهدتها على الشاشة الكبيرة: