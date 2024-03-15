“استقبلها الآن“ تردد قناة السومرية 2024 لمتابعة مسلسل تل الراهب بطولة محمد رياض

يعد البحث عن تردد قناة السومرية 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل منذ بداية شهر رمضان المبارك وذلك لتنزيل تلك القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم والاستمتاع بما تقدمه على شاشتها من مسلسلات مميزة وحصرية يفضل مشاهدتها عدد كبير للغاية من المشاهدين في كل مكان داخل الوطن العربي، حيث تقوم تلك القناة بعرض مسلسل تل الراهب بطولة الفنان محمد رياض والذي يرغب في مشاهدته الكثير من المتابعين في شهر رمضان المبارك، ولذلك سوف نتعرف في هذا المقال على تردد قناة السومرية ومواعيد العرض الخاصه بالمسلسل.

تردد قناة السومرية 2024

يمكن ضبط تردد قناة السومرية 2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12130

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

مواعيد عرض مسلسل تل الراهب على قناة السومرية

يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة موعد عرض مسلسل تل الراهب على قناة السومرية والقمر الصناعي نايل سات، حيث من يتم عرض ذلك المسلسل في شهر رمضان المبارك على قناة السومرية في تمام الساعة 7:15 مساء وسوف تكون الاعادة الأولى الخاصة بالمسلسل في تمام الساعة 4:10 صباحا، أما الاعادة الثانية فمن المقرر أن تكون في تمام الساعة 8:00 صباحا، والاعادة الثالثة للمسلسل سوف تكون الساعة 2:30 في ظهرًا.

أبطال مسلسل تل الراهب

هناك العديد من الفنانين المميزين داخل الوطن العربي وجمهورية مصر العربية يشاركون في مسلسل تل الراهب وعلى رأسهم الفنان محمد رياض وعماد رشاد ولطف لبيب وأيتن عامر وطارق عبد العزيز الذي توفى قبل الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل وصبري عبد المنعم وأحمد فؤاد سليم ومحمد سليمان ومحمد عز وغيرهم.