خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2024 وأهم شروط الحصول على المعاش

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، برنامج تكافل وكرامة يُعَدُّ واحدًا من أبرز المبادرات التي تُقدمها الحكومة المصرية لدعم المواطنين غير القادرين على تحمل متطلبات الحياة، ويشهد برنامج تكافل وكرامة اهتمامًا كبيرًا من قبل الأسر المصرية، نظرًا لأنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي بشكل شهري لشرائح واسعة من المجتمع.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2024

اليكم خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:

قم بفتح المتصفح الخاص بك وادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

بعد دخولك إلى الموقع، اختر برنامج “تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية.

ستظهر لك صفحة جديدة، حيث يُطلب منك كتابة اسم المستحق لمعاش تكافل وكرامة بشكل رباعي.

قم بتحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه لمعاش تكافل وكرامة.

أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستحق لمعاش تكافل وكرامة.

بعد ذلك، اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها، ويمكنك الاطلاع عليها وتحديثها حسب الحاجة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة تشمل ما يلي: