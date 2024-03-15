عزومة رمضان هتكون أسطورة مع طاجن الدجاج بالبصل في الفرن!

يعتبر الدجاج من الاكلات الصحية وبالأخص إذا تم تحضيره في البيت بطريقة تحافظ على صحتنا، وأيضا من الأكلات المكرر تناولها لدى الكثيرين في شهر الصيام، لذلك يتم البحث عن طرق مختلفة للطهي، حيث أنه يوجد الكثير من الطرق يمكن أن يحضر بها ومنها أن يكون مقلي، أو محشي، او مشوي بالفرن ولكن في المقال سوف نقوم بعرض طريقة عمل الدجاج بطريقة غير معروفة وسهلة وبسيطة، وهي طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل.

المكونات المطلوبة لتحضير طاجن الدجاج بالبصل

لتحضير هذه الوصفة نحتاج الى المكونات الآتية:

دجاجة مقطعة 4 قطع.

4 بصلات متوسطة مقطعة.

5 فصوص ثوم مهروس.

حبتين طماطم مقطعين.

رشة من الملح والفلفل.

ملعقة من خلطة بهارات الدجاج.

عود من القرفة.

ورقة لاورا.

عودين من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة البابريكا و الكاري.

معلقة صغيرة عصير ليمون.

كوبان من الماء الدافئ.

معلقة من عصير الطماطم.

زيت او سمن.

خل.

زباي.

طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبصل