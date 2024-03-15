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عزومة رمضان هتكون أسطورة مع طاجن الدجاج بالبصل في الفرن!
يعتبر الدجاج من الاكلات الصحية وبالأخص إذا تم تحضيره في البيت بطريقة تحافظ على صحتنا، وأيضا من الأكلات المكرر تناولها لدى الكثيرين في شهر الصيام، لذلك يتم البحث عن طرق مختلفة للطهي، حيث أنه يوجد الكثير من الطرق يمكن أن يحضر بها ومنها أن يكون مقلي، أو محشي، او مشوي بالفرن ولكن في المقال سوف نقوم بعرض طريقة عمل الدجاج بطريقة غير معروفة وسهلة وبسيطة، وهي طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل.
المكونات المطلوبة لتحضير طاجن الدجاج بالبصل
لتحضير هذه الوصفة نحتاج الى المكونات الآتية:
- دجاجة مقطعة 4 قطع.
- 4 بصلات متوسطة مقطعة.
- 5 فصوص ثوم مهروس.
- حبتين طماطم مقطعين.
- رشة من الملح والفلفل.
- ملعقة من خلطة بهارات الدجاج.
- عود من القرفة.
- ورقة لاورا.
- عودين من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة البابريكا و الكاري.
- معلقة صغيرة عصير ليمون.
- كوبان من الماء الدافئ.
- معلقة من عصير الطماطم.
- زيت او سمن.
- خل.
- زباي.
طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبصل
- أولاً: نقوم بغسل الفراخ ونتأكد من نظافتها جيدا.
- ثانياً: نقوم بتقطيع الفراخ الي اربع قطع ونقوم بعمل فتحات بداخلها ونضع معلقتين خل ونتركها.
- ثالثاً: بعد ذلك نقوم بعمل التتبيلة في طبق نضع به الثوم والزبادي والزيت و الملح حسب الرغبة ونقلبهم، ونضيف إليهم الفلفل الأسود و البابريكا و الكاري وبعد ذلك نضيف الماء الدافئ والبهارات والصلصه وعصير الليمون ونخلطهم جيداً.
- رابعاً: بعد ذلك نضع التتبيلة على الفراخ و نفركها جيدا حتى تمتص من جميع أجزاء الفرخه.
- خامساً: نضع الفراخ المتبلة مع شرائح البصل بعد التقليب الجيد، ثم تغطى بغطاء بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لمدة 6 ساعات.
- سادساً: نقوم بإحضار طاجن مناسب لوضع خليط الفراخ به ونضيف إليه كوب الماء و شرائح البصل المتبقية على وجه الدجاج، ونغطيه بورق المنيوم، وندخلها الى الفرن على درجة حرارة 200 وتترك لمدة ساعة ونصف.
- سابعاً: بعد التأكد من نضجها تخرج وتكون جاهزة للتقديم مع الرز والسلطات وبالهنا والعافية.