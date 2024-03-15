رمضان أحلى مع قطايف بيتية مميزة! حضريها بنفسك بخطوات بسيطة!

تعتبر القطايف من الحلويات المميز بها شهر رمضان المبارك، حيث تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة صنعها في البيت بمكونات بسيطة متوفرة في البيت، وتعتبر أوفر من المحلات وصحية من صنع يديك وفى هذا المقال سوف نقوم بمعرفة طريقة القطايف في البيت.

المكونات اللازمة لعمل القطايف في البيت

لعمل هذه الوصفة نحتاج الى المقادير التالية لصنعها في البيت وهي:

½ كيلو دقيق.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقتين نشا الذرة.

ملعقتين سكر أبيض.

نص معلقة من العصفر.

معلقة فانيلا.

كوبان من الماء.

كوب سميد.

طريقة التحضير

أولا: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والنشا والسكر والسميد ونخلطهم جيدا.

ثانيا: نقوم بوضع الماء عليهم تدريجياً حتي يصبح الخليط مثل العجين.

ثالثاً: نضع العجينة علي جنب وتغطيها ونتركها تتخمر جيد.

رابعاً: في هذه الخطوة نقوم بإحضار صينية من التيفال ونضعها على النار حتى تسخن بعد دهنها بالزيت.

خامساً: بعد التأكد من أنها اختمرت جيدا نضع منها معلقة في الصينية ونتركها حتى يتكون بها فقاعات وتصبح باللون الذهبي.

سادساً: وفي الخطوة الأخيرة نرفعها من على النار وتغطي بقطعة قماش حتى نستخدمها.

سابعاً: يمكن حفظها في الثلاجة حيث أنه يمكن تركها لمدة اسبوع بدون حدوث تغيير لها، ويمكن أن تخزن ومحشية أيضا.

حشوات القطايف

يختلف الحشو علي حسب التفضيل البعض يفضل حشو حادق والآخر حشو حلو وإليكِ مكونات الحشو باختلافه.

الحشو الحادق

السبانخ مع جبن.

جبنة الموتزاريلا مع لحمة مفرومة معصجة.

جبنة وزيتون.

بسطرمة.

الحشو الحلو

مكسرات مع القرفة والحبهان.

مكسرات مع عسل بعد التحميص على النار.

بعض النصائح يجب مراعاتها لنجاح القطايف