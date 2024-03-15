شعرك جاف؟ وداعاً للجفاف مع ٥ ماسكات طبيعية فعالة!

الشعر الجاف من أكثر أنواع التي يجدها الكثير صعبة في التعامل معها، نظرا لكونه يحتاج إلى ترطيب بشكل مستمر، يرى البعض أن كريمات هي الخيار الوحيد الذي أمامهم لحل تلك المشكلة، لكن يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها معالجة ذلك الأمر مثل ماسك الموز وزيت الزيتون، يعتبر من أكثر الخلطات التي تساعد على ترطيب الشعر مع تغذيته وإعطائه قيمة غذائية عالية، أيضا ماسك البيض واللبن الرائب يعالج مشكلة الشعر الجاف، كل تلك الوصفات طريقة تحضيرها بسيطة وتكلفتها اقتصادية، اليوم سنقدم لكم أفضل ماسك للشعر الجاف بمكونات بسيطة.

أفضل ماسك للشعر الجاف

الخلطات الطبيعية من أكثر الطرق المميزة التي تساعد على الحصول على النتائج التي نرغب بها، سواء للبشرة أو الشعر، تعتبر تكلفتها رمزية مقارنة بأسعار المنتجات في السوق، لذلك جئنا إليكم اليوم بأفضل ماسكات العناية بالشعر المجعد:

ماسك الموز وزيت الزيتون

يعتبر الموز وزيت الزيتون من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر:

نحضر وعاء، نضيف إليه موزة ناضجة مع ملعقة من زيت الزيتون، نقوم بهرس الموز جيدا.

نضع المزيج على فروة الرأس، يترك المزيج لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر باستعمال الماء والشامبو.

ماسك الزيوت الدافئة

يمكنك استعمال مجموعة من الزيوت التي تتضمن على مضادات للأكسدة وفيتامين ه‍:

نحضر وعاء، نضيف إليه زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الجوجوبا.

نسخن جميع الزيوت لكن دون أن تصل إلى الغليان.

نقوم بتدليك فروة الرأس بالزيوت، نغطي الشعر بفوطة دافئة.

نغسل الشعر باستعمال الماء بعد مرور ساعة إلا ربع.

ماسك البيض واللبن الرائب

البيض من أكثر المكونات التي تساعد على معالجة الشعر، خاصة الجفاف:

نحضر وعاء، نضيف إليه كوب اللبن رائب، ثلاث ملاعق من العسل، صفار بيضة.

نخلط جميع المكونات، وتدلك بها فروة الرأس.

نغسل الشعر بعد مرور نصف ساعة.

ماسك زبدة الشيا

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقتين من زبدة الشيا، نذوبها.

نضع المزيج على فروة الرأس، نستمر في تدليك بشكل مستمر.

نغسل الشعر بعد مرور ساعة.

ماسك الألوفيرا