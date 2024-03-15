وداعاً للركبة الغامقة! خلطات طبيعية لتبييض الركب في أسبوع!

أي امرأة ترغب أن يكون جميع أجزاء جسمها فاتح وملمسه ناعم، تعتبر الركب من أكثر الأماكن في الجسم التي تتعرض بشكل مستمر الاسمرار سواء كان العامل الوراثي، لذلك نجد الكثير من السيدات يلجئون إلى استعمال منتجات تفتيح البشرة، لكن لا يوجد منفعة منها، بل تزيد من الأمر إلى أسوء، بدلا من ذلك يمكنك استعمال الوصفات الطبيعية، تعتبر من أكثر الطرق الفعالة لتفتيح البشرة، يوجد الكثير من المكونات التي تساعد على تفتيح الركب مثل أوراق النعناع، وزيت جوز الهند، اليوم سنقدم لكم أفضل الخلطات لتبييض الركبة بخطوات بسيطة.

أفضل الخلطات لتبييض الركب

الخلطات الطبيعية لا نستطيع الاستغناء عنها، خاصة إذا كانت تستعمل لتفتيح البشرة، بالإضافة إلى أن تكلفتها بسيطة ولا تتطلب مكونات كثيرة، يمكنك صنع أفضل وصفة بمكون واحد، سنعرض لكم أفضل الوصفات لتفتيح الركب من خلال اتباع الخطوات التالية:

أوراق النعناع:

يتضمن النعناع على الكثير من الزيوت التي تساعد على إنتاج الكولاجين مع الحفاظ على لون البشرة:

طريقة استعمال:

نأتي بقدر، نضيف إليه ½ كوب ماء مع كمية ملائمة من أوراق النعناع.

نضيف إليه عصير الليمون، ثم نطفىء النار، يترك حتى يبرد.

نغمس قطعة من القطن في المزيج، ندلك بها الركبتين.

يترك الخليط لمدة ثلث ساعة.

نغسل بماء دافئ.

نكرر تلك الوصفة مرتين يوميا.

زيت جوز الهند

علاج مناسب لتفتيح البشرة الأماكن الداكنة وخاصة الركب، لكونه يتضمن على فيتامين o الذي يعمل على توحيد لون البشرة:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من زيت جوز الهند، نصف ملعقة من عصير الليمون.

ندهن الركبة بالمزيج.

نترك الخليط على الركبة لمدة ثلث ساعة.

زيت الخردل

يتضمن على أحماض لينوليك و الأيروسيك، يعملان في المحافظة على صبغة الميلانين التي تعمل على توحيد لون البشرة:

ندهن زيت الخردل على الركبتين لمدة ثلث ساعة.

نترك المزيج لمدة ساعات.

نغسل المزيج بماء دافىء.

الليمون

يعد الليمون مكونا قويا لتفتيح الاماكن الداكنه، نظرا لاحتوائه على فيتامين ج الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة: