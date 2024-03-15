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اشتري عربية مستعملة كأنك خبير! ١٠ أسئلة تُجنبك الوقوع في الفخ!
ولأن الكثير يتخوف قبل شراء أي شيء مستعمل وخاصة السيارات لأنها تكون بمبالغ مالية كبيرة، وقد تكون أيضاً بكل ما يملكه الإنسان فذلك يستوجب عليه السؤال والبحث الدقيق، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، ١٠ أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة.
١٠ أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة
وبعد الارتفاع الشديد الذي نال عالم السيارات في السنوات القليلة الماضية هذه هي أهم الأسئلة التي يجب معرفة إجابتها قبل شراء السيارة، وهي كما يلي:
- وأول تلك الأسئلة التي يجب معرفة جوابه هو معرفة ما هي قيمة تلك السيارة.
- ويمكنك معرفة ذلك من خلال البحث عبر الإنترنت أو من خلال سعرها، وسؤال الأخرين عنها.
- ومن الأسئلة الهامة أيضاً هو معرفة ما هو عمر تلك السيارة؟ حيث أن كلما كان استهلاك السيارة قليل كلما كانت تلك السيارة جيدة، وذلك لأن السيارات تفقد الكثير من قيمتها إذا كان استهلاكها كبير.
- وأيضا تفقد كافة السيارات حوالي ٦٠% من قيمتها بعد مرور خمس سنوات من شرائها، ويجب أن تكون على علم بذلك جيدا.
- وأيضا يجب معرفة عدد الأميال التي قطعتها تلك السيارة، حيث أن كلما قطعت السيارة الكثير من الأميال كلما فقدت الكثير من قيمتها.
- والمتوسط لقطع الأميال لأي سيارة هو 13,476 في العام الواحد، وأكثر من ذلك يعد استهلاكها كبيرا للسيارة.
- وأيضا يجب أن تعرف هل هناك أي مشاكل ميكانيكية أم لا بهذه السيارة وذلك من خلال إخضاعها لمتخصص ميكانيكا سيارات.
- كما يجب أيضاً معرفة هل هناك أي ضرر خارجي أم لا مثل الزجاج والمرايات، والهيكل الخاص بها، والطلاء أيضاً.
- وأيضا يجب معرفة إذا كانت تمتلك تلك السيارة ضمانا ساريا أم لا، لأن ذلك يؤثر كثيرا على قيمة وسعر السيارة والاطلاع عليه جيدا.
- وأيضا معرفة هل هناك اختبار قيادة أم لا وذلك من خلال تجربتها وملاحظة وجود أي شيء غريب أثناء القيادة.
- وأيضا عليك بسؤال المالك أن هناك إمكانية لاستئجار السيارة ام لا وفي حالة الموافقة عليك باستئجارها أولا قبل الشراء.
- كذلك أيضاً يجب معرفة تكاليف الصيانة المتوقعة وذلك لمعرفة المصاريف المستقبلية لديك.
- وأخيرا يجب معرفة هل تلك السيارة تخضع لخدمة ما بعد البيع، وذلك في حالة اكتشاف عيوب قديمة بالسيارة.