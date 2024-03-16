” الحقي خزني يا ست الكل”انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم السبت 16/3/2024 في جميع الاسواق والمحلات

تصدرت أسعار الدواجن اليوم السبت عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المواطنين المصريين، لمعرفة الأسعار، خاصة بعد إعلان الحكومة بانخفاض أسعارها، التي من الممكن أن تنخفض أسعارها حسب قرار وزارة التموين وزارة الزراعة، وهذا التراجع يتمثل في الأسعار التالية “88 جنيها، 87 جنيها، الـ 85 جنيها، ومن الممكن أيضا أن تنخفض ل 80 جنيها للكيلو من أرض المزرعة”، وبناء على ذلك نوضح خلال السطور التالية الاسعار بالتفاصيل الكاملة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 16/3/2024 في البورصة

طبقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن، وبعد هجمات الحملات الأمنية الشرسة على ما تبقى من سمسرة الفراخ داخل الأسواق المحلية يوم الأربعاء، تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت انخفاض وهبوط ملحوظ في أسعار الدواجن البيضاء صباح يوم السبت 16/3/2024، والتي تسجل على النحو:

تسجل أسعار الفراخ البيضاء في البورصة بقيمة 90 جنيها، بينما يصل سعرها في المحالات التجارية بقيمة 100 جنيه للكيلو.

كيلو صدور البانية بقيمة 210 جنيهات للكيلو.

كيلو صدور بالعظم بقيمة 150 جنيها للكيلو.

كيلو الشيش طاووق مخل بقيمة 215 جنيها للكيلو.

كيلو شاورما الفراخ بقيمة 215 جنيها للكيلو.

كيلو دبابيس الفراخ البيضاء بقيمة 140 جنيها للكيلو.

كيلو الكبد والقوانص بقيمة 120 جنيها للكيلو.

كيلو الكبده الصافي بقيمة 130 جنيها للكيلو.

كيلو أجنحة الفراخ البيضاء بقيمة تتراوح بين 65:55 جنيها للكيلو

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت 16/3/2024

تشهد أسعار البيض صباح يوم السبت الموافق 16/3/2024 ارتفاعا تتراوح قيمته من 2:1 جنية، على أن تسجل أسعار كرتونة البيض المتنوع على النحو التالي:

اليوم يسجل كرتونة البيض الأبيض في البورصة بقيمة 152 جنيها، بينما يسجل صباح يوم يوم الجمعة في المحالّ التجارية بسعر 162 جنيها.

اليوم يسجل كرتونة البيض الأحمر في البورصة بقيمة 155 جنيها، بينما يسجل صباح يوم الجمعة في المحالّ التجارية بسعر 165 جنيها.

اليوم يسجل كرتونة البيض البلدي في البورصة بقيمة 157 جنيها، بينما يسجل صباح يوم الجمعة في المحالّ التجارية بسعر 167 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم السبت

سجل سعر كيلو الأوراك اليوم السبت 16 مارس للمستهلك ما بين مبلغ 107 جنيهات حتى قيمة 112 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج سجل اليوم السبت 16 مارس سعر صدور الدجاج ما بين مبلغ 134 وحتى قيمة 141 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم السبت 16 مارس: وستتراوح ما بين مبلغ 116 جنيهًا وحتى قيمة 123 جنيهًا