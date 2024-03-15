تكنولوجيا

رمضان شهر الخير! مفاجأة هائلة هتفرح كل محبي سامسونج بهاتف جديد بإمكانيات جبارة!

shehabelgobaryph2منذ يومين
0

لسامسونج جالكسي مكانة كبيرة عند الكثير من الناس وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها أيضاً، وأخيراً أطلت علينا بهاتف جديد ذات مواصفات رائعة، ومنذ أن أعلنت عنه وبدأ الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفاته ومميزاته، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، رمضان كريم مفاجأة تصدم كل عشاق سامسونج.

مواصفات هاتف Galaxy A35

بعد أن تم الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفاته سوف نوضحها لكم فيما يلي.

اسم الهاتفGalaxy A35
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية الأسود

الأصفر

الازرق

الوردي

الشبكات التي يدعمهاG3 G4 G5
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةSuper Amoled
حجم الشاشة٦،٦ بوصة
معدل التحديث١٢٠ ميجا هرتز
نسبة سطوع الشاشة١٠٠٠ سمعة
نوع المعالجSamsung Exynos 1380
عدد الأنويةثماني النواة
الرامات٦،٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت
نظام التشغيلاندرويد ١٤
عدد الكاميراتثلاث كاميرات
دقة الكاميرا٥٠ ميجا بيكسل

٨ ميجا بيكسل

٥ ميجا بيكسل

راديو إف املا يدعم

مميزات هاتف Galaxy A35

يحتوي هاتف Samsung galaxy A35 على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها، وهي كما يلي:

  • حيث أن أهم مميزاته أنه يحتوي على شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة لتمكنك من رؤية واضحة وجميلة.
  • كما أنه يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور.
  • بالإضافة إلى كاميرا خلفية وامامية فائقة الجودة.
  • كذلك يدعم أيضاً ذلك الهاتف سماعات استريو عالية الجودة والنقاء.
  • بالإضافة أيضاً إلى بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة، وكذلك سرعة كبيرة في شحن البطارية.

سعر هاتف Samsung galaxy A35

بعد الإعلان عن مميزات ومواصفات ذلك الهاتف تساءل الكثير عن اسعاره، وهي كما يلي:

سعر الهاتف بالدولار380 دولار أمريكي
سعر الهاتف في مصر18753 جنيه مصري
سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية1425 ريال سعودي
سعر الهاتف في الإمارات المتحدة1394.6 درهم إماراتي

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام

shehabelgobaryph2منذ يومين
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى