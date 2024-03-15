رمضان شهر الخير! مفاجأة هائلة هتفرح كل محبي سامسونج بهاتف جديد بإمكانيات جبارة!

لسامسونج جالكسي مكانة كبيرة عند الكثير من الناس وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها أيضاً، وأخيراً أطلت علينا بهاتف جديد ذات مواصفات رائعة، ومنذ أن أعلنت عنه وبدأ الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفاته ومميزاته، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، رمضان كريم مفاجأة تصدم كل عشاق سامسونج.

مواصفات هاتف Galaxy A35

بعد أن تم الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفاته سوف نوضحها لكم فيما يلي.

اسم الهاتف Galaxy A35 ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية الأسود الأصفر الازرق الوردي الشبكات التي يدعمها G3 G4 G5 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة ٦،٦ بوصة معدل التحديث ١٢٠ ميجا هرتز نسبة سطوع الشاشة ١٠٠٠ سمعة نوع المعالج Samsung Exynos 1380 عدد الأنوية ثماني النواة الرامات ٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت نظام التشغيل اندرويد ١٤ عدد الكاميرات ثلاث كاميرات دقة الكاميرا ٥٠ ميجا بيكسل ٨ ميجا بيكسل ٥ ميجا بيكسل راديو إف ام لا يدعم

مميزات هاتف Galaxy A35

يحتوي هاتف Samsung galaxy A35 على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها، وهي كما يلي:

حيث أن أهم مميزاته أنه يحتوي على شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة لتمكنك من رؤية واضحة وجميلة.

كما أنه يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية وامامية فائقة الجودة.

كذلك يدعم أيضاً ذلك الهاتف سماعات استريو عالية الجودة والنقاء.

بالإضافة أيضاً إلى بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة، وكذلك سرعة كبيرة في شحن البطارية.

سعر هاتف Samsung galaxy A35

بعد الإعلان عن مميزات ومواصفات ذلك الهاتف تساءل الكثير عن اسعاره، وهي كما يلي: