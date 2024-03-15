“pdf مظلتي” كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق جهودها المستمرة في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين العراقيين الأكثر احتياجًا. وفي خطوة هامة، قامت الوزارة بالكشف عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية في الأيام القليلة الماضية وتسهيلاً للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، قدمت الوزارة خدمة الاستعلام عن الأسماء المقبولة في المنحة عبر الإنترنت، من خلال منصة مظلتي الإلكترونية. يتيح هذا النظام الإلكتروني للمواطنين الاطلاع على الكشوفات ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالدعم الاجتماعي أم لا، وذلك ببساطة وسهولة من أي مكان وفي أي وقت.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

إن كشف الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة الأخيرة لعام 2024 يعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر المحتاجة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. كما يعكس هذا الإجراء استعداد الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لتحقيق التسهيلات والتيسيرات في توزيع الدعم الاجتماعي وتوفير الخدمات بطريقة سريعة وشفافة للمستفيدين ويرجى اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية: