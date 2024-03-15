“علاء الدين والفانوس السحري”.. أهم إضافات تحديث ببجي موبايل الجديد 3.1 وخطوات تنزيل PUBG Mobile على آيفون وأندرويد

أعلنت ببجي موبايل PUBG Mobile عن إصدار التحديث الجديد 3.1، الذي يضيف عنصرًا جديدًا ومثيرًا إلى عالم الألعاب الإلكترونية؛ يقدم هذا التحديث تجربة محسنة وممتعة لمحبي اللعبة، إذ ينقلهم إلى عالم ساحر مستوحى من قصة علاء الدين، يأتي التحديث بمجموعة من الإضافات والميزات التي تعزز من تجربة اللعب وتزيد من إثارتها وتشويقها.

أهم إضافات تحديث ببجي موبايل الجديد 3.1

بالظهور الجديد للمركبة الفضائية العملاقة والسجادة الطائرة، بالإضافة إلى الفانوس السحري والأسلحة والمركبات الجديدة، يتيح تحديث ببجي موبايل الجديد للاعبين فرصًا جديدة للاستمتاع باللعبة وتحقيق الفوز؛ وتتمثل أهم إضافات تحديث ببجي موبايل الجديد 3.1 فيما يلي:

إضافة العصا السحرية التي تسمح لللاعبين بالتنقل بين المواقع بسهولة عبر استخدام بوابات.

ظهور مناطق خرافية تحتوي على لوت وافر، يمكن الوصول إليها عبر الحصول على المفتاح واستكشاف المغارات.

تقديم السجادة الطائرة كوسيلة للطيران فوق الخريطة، مستوحاة من الخيال العربي وشهيرة في قصص علاء الدين.

إضافة منطقة جديدة في بوشنكي تتيح فرصة الحصول على لوت كبير واستدعاء المارد الأزرق.

ظهور سفينة جديدة تطير فوق جزيرة أرانغل، تمنح اللاعبين فرصة التحدي والمواجهة على متنها.

توفير مدفع جديد على متن السفينة الطائرة يساعد في الهبوط بأمان.

إضافة رمح جديد يسهل التنقل بين المناطق.

تحسينات في خرائط الواو بإمكانية بناء المباني وغيرها لتعزيز التكتيكات.

إضافة وضع اللعب الخرافي الذي يجذب الكثير من اللاعبين منذ بداية الجولة.

توفير ساحة انتظار جديدة تشتمل على مزايا مثيرة.

إضافة مدينة أسطورية طائرة تعزز مغامرات اللاعبين في اللعبة.

كيفية تنزيل ببجي التحديث الأخير

ويتوفر الإصدار الأخير من لعبة ببجي موبايل عبر بلاي ستور لأجهزة الأندرويد، فيما يتوفر عبر آب ستور لأجهزة الآيفون، ويمكن الحصول عليه من خلال اتباع الخطوات التالية: