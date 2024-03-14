” خاف علي نفسك تدفع غرامة “.. قرارات عاجلة من الحكومة بشأن 20 البلاستيكية الجديدة.. عقوبة هتوصل السجن

قرارات عاجلة من الحكومة بشأن 20 البلاستيكية الجديدة، نظرًا لأن عدد كبير من الأشخاص يمتعون عن استخدام العشرين جنيه التي طرحتها الحكومة في الفترة الأخيرة والمصنوعة من البلاستيك ويفضلون استخدام العشرين جنيه القديمة لأن الحكومة تسعى إلى سحب هذه العملة الورقية القديمة من الأسواق ويتم التعامل فقط بشكل رسمي بالعملة الجديدة وهي العشرين جنيه البلاستيكية قامت بفرض غرامة تصل قيمتها إلى 100 جنيه على كل من يمتنع عن استخدام هذه العملة المطروحة من قبل الحكومة وسوف نتعرف على كافة التفاصيل في المقال.

قرارات عاجلة من الحكومة بشأن 20 البلاستيكية الجديدة

‏قامت الحكومة بتوضيح القرارات حتى يتمكن جميع المواطنين من استيعابها وتجنب الوقوع في الأخطاء وتجنب اختراق القوانين أيضًا:

‏مثلا أن بعض التجار يمتنعون بشكل صريح عن أخذ هذه العملة الورقية الجديدة أو التعامل بها فكان القرار الصادر من قبل الحكومة على فرض غرامة على هؤلاء الأشخاص.

‏ولا يتم فرض أي غرامة عن عدم التعامل بدون قصد ولكن في حالة تعمد عدم استخدام هذه العملة سوف تتعرض للمسألة القانونية.

‏يجب أن تعلم أن هناك جهات مختصة تنتشر في الأسواق وتتابع تعاملات التجار وسير حركة السوق.

‏يمكن للمواطنين أن يقوموا بالإبلاغ عن أي تاجر أو شخص يرفض التعامل بهذه العملة.

‏تفاصيل أخرى متعلقة بقرار الحكومة

‏قامت الحكومة أيضًا بتوضيح بعض النقاط وهو أن التعامل بالعملة الورقية القديمة فئة العشرين جنيه سوف يظل مستمر لحين سحبها بشكل كامل من الأسواق.

وأيضًا تم التنويه على توفير العملة الورقية الجديدة فئة العشرين جنيه في كافة البنوك حيث أن هذه العملة هي أكثر أمانًا وتطورًا من العملات الورقية القديمة.