موعد برنامج نخوة على القناة الأولى السعودية في رمضان 2024 “برنامج اجتماعي ممتع”

يعتبر برنامج “نخوة” واحداً من البرامج الاجتماعية الأكثر مشاهدة الذي حاز علي أعلي نسبة مشاهدة يستعرض هذا البرنامج العديد من الأحداث والتجارب التي تحدث في مجتمعنا بالإضافة إلى الأحداث الاجتماعية التي يتم عرضها من قبل الشخصيات الشهيرة، كما سيتم إضافة نجمة أو نجم متنكرين ويظهرون في الأماكن العامة لإظهار تعرضهم للظلم والمعاملة السيئة بهدف اختبار ردود أفعال الناس تجاه ما يتعرضون له، ويبحث الكثير من المتابعين عن موعد عرض البرنامج، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

موعد برنامج نخوة على القناة الأولى السعودية

إحدى أفضل البرامج التي تعرض على قناة السعودية الأولى هو برنامج “نخوة”، الذي قامت بتقديم فكرته الكاتبة الشهيرة زينب سعيد، واختارت اسم “نخوة” نسبة إلى القوة والشجاعة والأمانة، كل حلقة تستعرض قصة شخصية مشهورة تتعرض للظلم في مكان عام معين، يتم عرض البرنامج يومياً في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، والساعة 4:30 مساء بتوقيت دبي، وتكون الإعادة في تمام الساعة 4 صباحاً بتوقيت مكة.

برنامج نخوة

منذ بداية عرض حلقات برنامج النخوة، لاحظنا اهتماماً كبيراً من قبل الجماهير، حيث يرغب العديد في معرفة جدول عرض وإعادة حلقات البرنامج الاجتماعي، يتناول برنامج النخوة ردود أفعال الجمهور في الشارع، تشارك كل نجمة أو نجم في حلقة البرنامج بالتنكر في شخصية معينة تعيش تجربة سلبية في مكان عام، وفي إحدى حلقات برنامج “نخوة”، كانت الفنانة البحرينية زينب العسكري بطلة الموقف، وهي فنانة بحرينية متقاعدة.

يتم اختبار ردود فعل الأفراد على المواضيع التي تعرض من خلال الحلقات، وفي الفقرة الثانية من برنامج نخوة، يتم استضافة الشخص الذي يظهر الإنسانية بشكل أكثر بمفاجأة من قبل شخص مشهور يحتفل بنخوته ويكشف له عن هويته، ويتحدث عن تفاصيل الموقف ومشاعره تجاهه في ذلك الوقت.