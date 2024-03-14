“ولا عمره تروح عليه دا هو الأساس” خلاص هتلف العالم من غير تأشيرة…. مفاجئات جديدة خاصة بالباسبور المصري

‏الباسبور المصري استطاع أن يستعيد قوتة بين الكثير من الجوازات الأخرى أصبح لديه العديد من الإمكانيات التي يقدمها للشخص الذي يحمله، يمكن باستخدام الباسبور المصري أن يتمكن الشخص من السفر إلى مجموعة كبيرة من الدول بدون الحاجة إلى تأشيرة، وأيضًا يمكن أن يتم الحصول على التأشيرة فقط بمجرد الوصول إلى الدولة المقصودة، ويمكن أن يتم التقديم من خلال الإنترنت، كما أن الباسبور المصري يستطيع أن يجعلك تسافر إلى بعض الدول بدون الحاجة إلى دفع مقابل مادي للحصول على التأشيرة .

‏الدول التي تسمح دخولها بدون تأشيرة بالباسبور المصري

‏هناك الكثير من الدول الموجودة في مختلف أنحاء العالم يمكن من خلال جواز السفر المصري أن يتم دخولها بدون الحاجة إلى تأشيرة وعدد هذه الدول 56 دولة، ولأن الأمر قد يكون جديد على بعض الأشخاص فسوف تتتعرف على هذه الدول بالتفصيل:

‏دول قارة إفريقيا التي يتم الدخول إليها بالباسبور المصري

‏هناك العديد من الدول في قارة إفريقيا التي تسمح للمصريين بالدخول دون الحاجة للحصول على التاشيرة:

‏السودان لا تحتاج إلى تأشيرة ولكنها تقوم بتحديد العمر ليكون من 18 إلى 45 عام فقط.

‏السودان يمكن أن يتم دخولها ولكن التاشيرة تُحدد في حين الوصول إليها حيث يتم احتساب المدة لشهر فقط منذ الوصول.

دولة كينيا وغينيا بيساو تسمح للمصريين بالدخول إليها بدون تأشيرة وممكن أن يستمر الأمر لمدة ثلاثة شهور.

‏دول قارة آسيا التي يتم الدخول إليها بالباسبور المصري

‏الأردن ولبنان يسمحوا للمصريين بالدخول إليهم بدون الحاجة إلى تأشيرة ولكن تكون مدة الإقامة فيهم شهر واحد فقط.

وذلك على عكس اليمن يمكن أن يتم الدخول إليها من قبل المصريين بدون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة ولكن يكون الحد الأقصى لهذه الإقامة ثلاثة شهور.

‏دول قارة أوروبا التي يتم الدخول إليها بالباسبور المصري