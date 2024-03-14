3 سحوبات هتغير حياتك.. جوائز مسابقه الحلم بشهر رمضان 2024 وطريقة الاشتراك في المسابقة

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات العربية، حيث يأتي الحلم بمفاجأة جديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومن خلال التقديم خلال هذا الشهر الكريم، يمكنك المشاركة مباشرة في السحب للفوز بجوائز قيمتها 2 كيلو ذهب ومليون دولار، و 10000 دولار شهرياً، بالإضافة إلى 5000 دولار أسبوعياً عن طريق الاشتراك من خلال التطبيق، وسيتم منح جائزة مفاجئة قد تغير حياتك إذا كنت محظوظا، فما هي الأرقام التي يمكن التواصل بها وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم؟ وما هي الجوائز المتوقعة ومواعيد السحب في مسابقة الحلم خلال رمضان 2024؟، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

جوائز مسابقه الحلم بشهر رمضان 2024

كشف المذيع مصطفى الآغا عن جوائز قيمة لبرنامج الحلم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تصل قيمة الجائزة إلى مليوني دولار كل نصف سنة، جوائز أسبوعية حصرية في متناول اليد، واحتفظ بفرصتك للفوز بالسحب الجديد بقيمة 100،000 دولار، إضافة إلى 2 كيلو جرام من الذهب، كل هذا وأكثر عندما تشترك في الحملة من الآن وحتى 21 مارس، كل مشاركة ستزيد فرصك في الربح.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تم إعلان سحب مسابقة الحلم على جائزتي 2 كيلو ذهب و100 ألف دولار أمريكي في حلقة خاصة من برنامج “صدى الملاعب” على قناة MBC، سيتم الإعلان عن تاريخ السحب قريبا، للمشاركة في المسابقة، يجب على المشتركين اتباع الإرشادات التالية

أرسل رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم 1 إلى الرقم 1622 من أي شبكة محمولة في المملكة العربية السعودية، أو من أي شبكة محمول على جميع الأرقام في باقي الدول العربية.

يمكن للأشخاص المهتمين أيضًا تقديم طلب الاشتراك عبر الإنترنت عبر موقع مسابقة الحُلم.

كلما زاد عدد الرسائل النصية التي يرسلها المشترك، زادت احتمالية فوزه.

يمكن للأشخاص الذين ينتمون لأي مكان في العالم المشاركة في مسابقة الحلم.

ومع ذلك، يجب أن يكون عمر الفرد المشترك على الأقل 18 عامًا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك التسجيل في مسابقة الحلم لرمضان 2024 عبر اتصال بالأرقام التالية: