“عشان محدش يضحك عليك”.. نصيب الفرد في التموين لهذه الشهر بعد إضافة الزيادة الجديدة .. هتاخد سكر وزيت بزيادة كمان!!

تعرف معنا اليوم من خلال هذا المقال علو حصتك في البطاقة التموينية لشهر مارس فالتموين يشكل أهمية بالغة للمواطنين خاصة الطبقة الوسطى، حيث تعد الحزمة التموينية الشهرية دعماً أساسياً للمعيشة ومن ثم فإن معرفة محتوى الحصة وأسعار السلع المقدمة بشكل شهرى وهذا ما سوف نقدمه في سطورنا التالية.

نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر مارس 2024

يبلغ نصيب الفرد الواحد هذا الشهر في الحصص التموينية 50 جنيهاً حتى الفرد الرابع، ومن الفرد الرابع فصاعداً يصبح نصيبهم 25 جنيهاً للفرد ويحصل كل فرد على سلع تعادل مقدار حصته من الحصة التموينية بما في ذلك زجاجة زيت بسعة 800 مل، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة، وأيضاً كيس سكر بوزن كيلو جرام واحد، بحد أقصى 6 أكياس لكل بطاقة.

أسعار السلع الغذائية لشهر مارس 2024