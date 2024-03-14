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“عشان محدش يضحك عليك”.. نصيب الفرد في التموين لهذه الشهر بعد إضافة الزيادة الجديدة .. هتاخد سكر وزيت بزيادة كمان!!
تعرف معنا اليوم من خلال هذا المقال علو حصتك في البطاقة التموينية لشهر مارس فالتموين يشكل أهمية بالغة للمواطنين خاصة الطبقة الوسطى، حيث تعد الحزمة التموينية الشهرية دعماً أساسياً للمعيشة ومن ثم فإن معرفة محتوى الحصة وأسعار السلع المقدمة بشكل شهرى وهذا ما سوف نقدمه في سطورنا التالية.
نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر مارس 2024
يبلغ نصيب الفرد الواحد هذا الشهر في الحصص التموينية 50 جنيهاً حتى الفرد الرابع، ومن الفرد الرابع فصاعداً يصبح نصيبهم 25 جنيهاً للفرد ويحصل كل فرد على سلع تعادل مقدار حصته من الحصة التموينية بما في ذلك زجاجة زيت بسعة 800 مل، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة، وأيضاً كيس سكر بوزن كيلو جرام واحد، بحد أقصى 6 أكياس لكل بطاقة.
أسعار السلع الغذائية لشهر مارس 2024
- تشهد الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 12.60 جنيهًا، وزجاجة الزيت المختلط سعة 800 مل تبلغ 30 جنيهًا مصريًا، أما سعر مرق الدجاج في الوحدة فهو 6 جنيهات.
- وسعر كيس المكرونة بوزن 800 جرام وصل إلى 14 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيس المكرونة بوزن 1 كيلو 17.5 جنيهًا.
- وتجاوز سعر كيلو الدقيق الـ 18 جنيهًا، بينما بلغ سعر الملاهي الصناعية وزن 800 جرام 36 جنيهًا مصريًا.
- على الجانب الآخر يبلغ سعر الشاي الناعم بوزن 40 جرام 5 جنيهات، وعبوة صلصة بوزن 400 جرام تبلغ 8 جنيهات.
- وأما سعر كيس العدس بوزن 500 جرام فهو 21 جنيهًا مصريًا، وفول معلب بوزن 500 جرام يبلغ 9 جنيهات.