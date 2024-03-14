زيادة رواتب المتقاعدين في العراق “الوريث والمستفيد” عن شهر مارس 2024

تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق مستوى كريم للمواطنين من خلال توفير احتياجاتهم مع زيادات الأسعار المتواصلة، وتعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق إحدى الخطوات الأساسية التي اتخذتها الحكومة، عبر إقرار قانون التقاعد الذي ينص على أن كل مواطن ينهي خدمته الوظيفية عند بلوغه ستين عاما يستحق معاش تقاعديا والتي تعتبر من ضمن مصادر دخله الشهري، بما في ذلك استثناءات لأولئك الذين يتقاعدون مبكرا لأسباب صحية، وقد تساءل العديد من الأشخاص الذين يستفيدون من المعاشات عن كيفية معرفة قيمة الزيادة، ويمكن معرفة ذلك من خلال الاستعلام عنها بالخطوات التي سنوضحها في هذا الموضوع.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق “الوريث والمستفيد”

قام رئيس الهيئة التقاعدية بتوضيح زيادة رواتب المتقاعدين، مع التركيز على الاهتمام بشكل كبير بتلك الفئة المهمة، ويقدم رئيس الوزراء دعم كبير بالتعاون مع الهيئة التقاعدية ووزارة المالية، لتحسين الرواتب وتوفير زيادة بقيمة 100 ألف دينار، ويتم تطبيق ذلك على المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقل عن مليون، ويتم أيضا توزيع نسبة للورثة المستحقين.

وأشار إلى أن الهيئة التقاعدية كانت تسعى بجدية خلال الأشهر السابقة لتنفيذ هذا القرار، حيث أنها تسعى لتحقيق العديد من التحسينات، تم تأكيد الاهتمام بكل من المتقاعدين والورثة، وتم تشكيل لجان تهتم بهذه القضية، وقد بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذا التوجيه حتى 2 مليون شخص، ومبلغ الصرف وصل إلى 164 مليار، سيتم صرف هذه المبالغ في الأول من كل شهر.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يمكنك معرفة رواتب التقاعد من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية بالعراق.

نحن نختار تقديم خدمة الاستعلام عن الرواتب كجزء من الخدمات المتاحة.

بعد وضع المعلومات الضرورية بدقة, ننقر على زر البحث.

ستظهر بعض المعلومات الشاملة حول المتلقي والتي تعكس الرؤية الكاملة لمستوى الرواتب.

شروط الحصول على رواتب التقاعد بالعراق

أوضحت الوزارة أن استلام المعاشات التقاعدية يتطلب توافر شروط معينة في المستفيد، وتتضمن:

يجب أن يؤدي المتقاعد 20 سنة بالخدمة.

سداد جميع الاشتراكات ضروري، ويتعين تحقيق هذا الشرط لكي يستطيع المتقاعد في المستقبل الحصول على معاشه.

الوصول للعمر المؤهل لأخذ المعاش.

الامتثال للقواعد والتعليمات ذات الصلة لديه دور أساسي وحيوي في عملية التسجيل.

الفئات التي تستحق الحصول على المعاش

يجب أن نذكر أن المستحقين لهذه الزيادة هم أولئك الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن مليون دينار عراقي وهم

السيدات الغير متزوجات، الأرامل، المطلقات.

الذين لديهم أبناء في العملية التعليمية.

جاء هذا القرار بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز وضعهم الاقتصادي، خاصة الفئات المحددة بسبب ظروفهم المالية.