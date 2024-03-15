رابط مباشر.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بعد الزيادة الجديدة

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار يتضمن زيادة معاشات تكافل وكرامة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024



يعتبر الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من أكثر العناوين المتصدرة لمحركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع بداية شهر مارس، حيث أعلن الرئيس السيسي عن زيادة معاش تكافل وكرامة وتم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس الجاري، ويتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي



ثانيا اختيار تبويب تكافل وكرامة من الصفحة الرئيسية.

ثالثا الضغط على خدمات الاستعلام.

رابعا كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة.

خامسا الضغط على استعلام لظهور النتيجة.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عن أهم المستندات للتقديم على معاش تكافل وكرامة، ويمكن التقديم من خلال تحضير الأوراق التالية: