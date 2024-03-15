“منصة مظلتي لينك رسمي” الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، يهتم الكثير من المواطنين بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الداعمة للمواطنين في العراق، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يتصد عنوان الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت، ويمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال منصة مظلتي وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا التوجه إلى منصة مظلتي على شبكة الانترنت.

ثانيا الضغط على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثالثا كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح وهي الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية ومحل الإقامة.

رابعا الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

تعمل الحكومة العراقية على تقديم مختلف أشكال الدعم للمواطنين بهدف تيسير أمور المعيشة عليهم وتلبية احتياجاتهم ولذلك يأتي برنامج الرعاية الاجتماعية، ويبحث الكثير من المواطنين عن الشروط التي يجب اتباعها للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كالتالي: