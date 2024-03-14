“في دقيقة واحدة”.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين 2024 .. اعرف اللي ليك واللي عليك!!

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين للمواطنين ذوي الإعاقة ويمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الخدمات عبر الموقع الرسمي للوزارة على منصة جوجل، وذلك بهدف تقديم خدماتهم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقرات الشؤون الاجتماعية أو أماكن العمل الأخرى وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ذوي الإعاقة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت.

انتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع للوصول إلى الخدمات المقدمة.

الضغط على خدمات ذوي الإعاقة أو أي خيار مماثل يتيح الوصول إلى الخدمات المخصصة لهم.

تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.

النقر على خيار استعلام أو أي خيار يشير إلى الاستعلام عن الكشوف الطبية.

وهنا سيتم عرض قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص المسجلين ومواعيد الكشوف الطبية الخاصة بهم.

استعلام كارت الخدمات المتكاملة عبر تطبيق معاقين