خمس ساعات .. مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري

أوضح البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك على مستوى الجمهورية خلال الشهر الكريم للعام 2024، فيما يخص الموظفين ومتلقي الخدمة من العملاء والمواطنين، وقد أكد أن ساعات العمل فيما يخص العاملين بالبنك تصل إلى 5 ساعات عمل، بينما تصل مدة العمل فيما يخص المواطنين وتلقيهم الخدمة وسد الاحتياجات المصرفية المختلفة نحو 4 ساعات، وفي مستهل الأحداث الحالية قد أعلن البنك المركزي المصري عن توقيتات عمل البنوك خلال 30 يوم شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وفيما يخص العاملين تقرر بدأ العمل في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، أما بالنسبة للمواطنين فقد تقرر بدء العمل في تمام الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

يمكنك التعرف على مواعيد عمل البنوك للعام 2024 على النحو التالي:

موعد عمل البنك الأهلي المصري

يعد البنك الأهلي المصري أحد البنوك المحلي في السوق المصري التي تنتشر فروعه على مستوى الجمهورية داخل المحافظات المختلفة، ويبدأ العمل في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا: الثالثة عصرًا خلال أيام الأسبوع المختلفة فيما عدا أيام العطلات الرسمية والجمع والسبت من كل أسبوع، وهذا في كافة فروع البنك المتواجدة داخل المحافظات.

مواعيد عمل البنوك للعام 2024

أكد البنك المركزي المصري على أن مواعيد العمل بداخله في الأيام العادية تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى 3 عصرًا للعملاء بالنسبة للمواطنين، وتقرر العمل في تمام الساعة الثامنة إلى الرابعة عصرًا بالنسبة للموظفين.

يعد يوم الجمعة والسبت هي الإجازة المقرر خلال الشهر، ومن المتعارف عليه أن البنوك تعمل طوال أيام الأسبوع بدء من الساعة الثامنة صباحًا حتى 3 مساءً، ويتم بدء عمل المواطنين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

الإجازات الرسمية والأسبوعية في 2024

يوجد إجازات رسمية يتم منحها للعاملين بالبنوك على مستوى الجمهورية داخل مصر، وينشر بتلك الإجازات قرار من رئاسة مجلس الوزراء ويليها صدور قرار البنك المركزي المصري بموجبها يحدد العمل في البنوك داخل مصر.

إجازات شهر رمضان 2024

لا توجد إجازات في شهر رمضان الكريم، ولكن يقتصر الأمر على كافة أيام الجمعة والسبت لكل أسبوع والتي يصبح عددها ثمانية أيام وهي كالآتي: