“يالا يا أهلي”.. موعد مباراة الاهلي القادمه أمام سيمبا في دورى أبطال أفريقيا 2024 .. شوف هتتفرج فين ومع مين؟!

يتطلع عشاق الكرة المصرية بحماس للتعرف على موعد المباراة القادمة للنادي الأهلي بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا وتبرز هذه المرة مواجهة مثيرة بين الأهلي وسيمبا التنزاني إذ من المقرر أن تجمعهما الملاعب في قمة الإثارة والتحدي ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، مما يزيد من حماس الجماهير لهذه المباراة المهمة.

موعد مباراة الاهلي القادمه

يرغب الجمهور العربي بشغف في معرفة موعد المباراة القادمة للأهلي، والتي ستكون ذات أهمية بالغة حيث سيواجه النادي المصري سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2024. تم تحديد مواعيد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في الأيام 29، 30، و31 مارس، بينما ستقام مباريات الإياب في الأيام 5، 6، و7 أبريل ويأتي هذا بعد تصدر الأهلي لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ومن خلال فوزه في 3 مباريات وتعادله في مثلها، دون أن يتلقى أي هزيمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

سيكون بالإمكان متابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وتأتي هذه المباراة المهمة ضمن دور ربع النهائي، مما يجعلها محط أنظار الجماهير بكل تأكيد للوصول إلى القناة يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: