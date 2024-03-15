جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وموعد الأجازات الرسمية

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024، مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثاني يتساءل العديد من الطلاب عن المواعيد الرسمية الخاصة بامتحانات الترم الثاني والتي تكون امتحانات آخر السنة، حيث أنه يجب على جميع الطلاب معرفة تلك المواعيد لكي يقوموا بالاستعداد للامتحانات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن المواعيد الرسمية الخاصة بامتحانات الترم الثاني لعام 2024 م.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح المواعيد الخاصة بامتحانات الترم الثاني لعام 2024 م، حيث أن هناك العديد من الطلاب وأولياء أمورهم من يهتمون لمعرفة مواعيد تلك الامتحانات، وهذا لكي يقوموا بالاستعداد لها من الآن، كما أنه قد تم مراعاة جميع الأجازات الخاصة بالأعياد الرسمية للمسلمين والمسيحيين، فقد تم وضع الجدول وفقًا لهذا، فتأتي مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 كالآتي:

بالنسبة لإمتحانات سنوات النقل: ستبدأ امتحانات تلك المراحل من يوم 4 من شهر مايو لعام 2024 م وحتى يوم 23 من شهر مايو 2024 م.

بالنسبة لإمتحانات الشهادة الاعدادية: ستبدأ امتحانات تلك المرحلة من يوم 4 من شهر مايو لعام 2024 م وحتى يوم 23 من شهر مايو 2024 م.

بالنسبة لدبلومات الفنية: ستبدأ امتحانات تلك المراحل من يوم 25 من شهر مايو لعام 2024 م وحتى يوم 6 من شهر يونيو 2024 م.

الأعياد الرسمية

هناك بعض الأعياد الرسمية التي ستكون أجازة للطلاب في المدارس، فمن ضمن تلك الأعياد: