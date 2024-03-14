“احذر واوعي تكون منهم”.. قرار مفاجئ من التموين بإلغاء صرف السلع التموينية والخبز لهؤلاء.. مالكش عيش تاني خلاص!!

تعد السلع التموينية أداة حيوية تعمل على تخفيف الضغوط المعيشية التي يواجهها فئات المجتمع ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتلعب دوراً حاسماً في مواجهة التحديات الإقتصادية والظروف الصعبة التي تعصف بالمواطنين ومع ذلك، فإن قرار وزارة التموين بإلغاء صرف السلع التموينية والخبز المدعم لبعض الفئات يظهر بوضوح استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحسين توجيه الدعم نحو الأشخاص والأسر الأكثر احتياجًا له، وهو خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين توجيه الدعم وتحقيق العدالة الإجتماعية.

قرار مفاجئ من التموين بإلغاء صرف السلع التموينية والخبز لهؤلاء

يعد امتلاك السيارات والعقارات عنصرًا أساسيًا في بناء استقرار مالي واقتصادي للأفراد، حيث يعتبرون من الفئات المحظوظة قادرة على تحقيق الإستقلال المالي، بينما يعد المصريون الذين يهاجرون إلى الخارج مغادرين للبلاد وبالتالي لا يستفيدون من الدعم التمويني.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، فإن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية يستثنى هذه الفئة من الحصول على سلع التموين وعلاوة على ذلك، فإن من يمتلكون أراضي زراعية تزيد مساحتها عن 10 فدان، والذين يسددون ضريبة قيمة المضاعفة، بالإضافة إلى من يمتلكون شركات ومؤسسات تتجاوز قيمتها 10 مليون جنيه، جميعهم لا يعتبرون مستحقين لسلع التموين وفقًا لتوجيهات الحكومة.

من هم الفئات التي لا تستحق السلع والخبز المدعم ؟

قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع عن الفئات التي لا تحتاج إلى صرف السلع والخبز المدعم، وذلك بناءً على تقييم دقيق للحالة المادية للأفراد، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتحسين توزيع الدعم بشكل أكثر فاعلية وعدالة ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن في توجيه الدعم.