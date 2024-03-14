” بيتك هيتخرب ومعاشك هيوقف “أنباء عن إلغاء نهائي لصرف المعاشات لهذه الفئات ….. الحكومة توضح الحقيقة

‏الحكومة تقرر إلغاء صرف المعاشات لبعض الفئات، مع الارتفاع الشديد في الأسعار والمشكلة الاقتصادية التي يعيش فيها العالم كله سبب ذلك حدوث تغيير في قانون التأمينات الاجتماعية وبالتالي حدوث تغيرات في المعاشات الخاصة ببعض الأشخاص المستفيدين وقامت الحكومة بإتخاذ قرار بإلغاء المعاشات عن بعض الأشخاص، سيب هذا القرار انتشار القلق والذعر بين عدد كبير من المواطنين.وسوف نتعرف بالتفصيل على الفئات التي سوف يتم قطع المعاشات عنها.

‏قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

‏القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية الموضوعة من قبل الحكومة تنص على أنه في كل سنة تحدث زيادة على الراتب الخاص بالمعاش تكون هذه زيادة بنسبة 15% من القيمة الكلية للراتب الذي يحصل عليه المستفيد.

وتكون الزيادة في نهاية شهر يونيو حتى يتمكن المستفيدين من الحصول على هذه الزيادة مع راتب شهر يوليو.

ولكن مع انتشار أخبار قطع المعاش عن بعض الأشخاص بعد التأكد من عدم استحقاقهم لهذا المعاش انتشر القلق بين الكثير من المواطنين على الرغم من انتظارهم الشديد لهذه الزيادة السنوية التي يتم إضافتها على الراتب.

‏الحالات التي يتم قطع المعاش عنها

‏هناك مجموعة من الفئات التي وضحت الحكومة أنها لا تستحق الحصول على المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية: