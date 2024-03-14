سؤال المشاهدين اليوم الحلقة 4 في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي

يواصل البرنامج التلفزيوني اليمني الشهير والمعروف جدا إطلاق موسمه الجديد خلال شهر رمضان المبارك عام 1445، لهذا السبب، بدأ الناس في اليمن وجميع البلدان العربية في البحث عن سؤال الحلقة الرابعة من البرنامج، حث تقدم مقدمة البرنامج الإعلامية الشهير مايا العبسي سؤالا للمشاهدين، وسوف نتناول معكم في الأسطر القليلة القادمة سؤال حلقة المسابقة اليوم، لذا يرجي متابعتنا.

سؤال المشاهدين اليوم الحلقة 4 في مسابقة طائر السعيدة 2024

قامت مقدمة برنامج “طائر السعيدة” مايا العبسي بطرح سؤال الحلقة اليوم علي المشاهدين وجاء سؤال حلقة اليوم كالتالي

” لماذا نداء الحج للناس وليس للمؤمنين في قوله تعالي من سورة الحج” وأذن في الناس بالحج..؟ “

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنك المشاركة في مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة من خلال الإجابة على سؤال المشاهدين اليوم بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة.

ثم إدخال معلوماتك الشخصية مثل اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.

ثم الإجابة على السؤال اليومي.

تأكد من صحة إجابتك قبل إرسالها.

شروط مسابقة طائر السعيدة

مسابقة طائر السعيدة تمثل فرصة ممتازة لاختبار معرفتك في المعلومات العامة وتعزيز معرفتك في مختلف المجالات، كما تشجع المسابقة نشر الوعي والتفكير الناقد بين أفراد المجتمع وتدعم المحتاجين من خلال تخصيص جزء من أرباحها للأعمال الخيرية، ويتم ذلك وفقا لشروط محددة وهي

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر.

يجب عليك أن تكون لديك جهاز ذكي أو حاسوب متصل بالإنترنت.

جوائز مسابقة طائر السعيدة 2024

تقدم مسابقة طائر السعيدة 2024 جوائز قيمة للفائزين، تتضمن: