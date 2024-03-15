“خبر ساااار للمعاشات” جدول مواعيد نزول المعاشات شهر أبريل 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة 15% للمستحقين

موعد نزول المعاشات، يتساءل جميع المواطنين المتقاعدين عن جميع تفاصيل المعاشات الخاصة بالشهر القادم وهو شهر ابريل، حيث أن ميعاد هذا الشهر سيوافق ميعاد انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، فلهذا يتساءل جميع المواطنين عن الموعد الخاص بنزول وصرف المعاشات التابعة لشهر ابريل المقبل لعام 2024 م، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع تلك التفاصيل بأكملها.

موعد نزول المعاشات

هناك العديد من التساؤلات التي تخص مواعيد المعاشات في شهر ابريل بالنسبة لجميع المواطنين المتقاعدين، حيث أن تلك المواعيد سيتم فيها صرف تلك المعاشات لهم، كما أن في هذا الوقت سيحتاج جميع المواطنين إلى صرف معاشاتهم نظرًا لحلول عيد الفطر في تلك الأيام، فيكون موعد نزول المعاشات الخاصة بشهر ابريل كالآتي:

أول أيام صرف المعاشات تكون يوم 1 من إبريل.

ثاني أيام صرف المعاشات تكون يوم 2 من إبريل.

ثالث أيام صرف المعاشات تكون يوم 3 من إبريل.

رابع أيام صرف المعاشات تكون يوم 4 من إبريل.

خامس أيام صرف المعاشات تكون يوم 5 من إبريل.

سادس أيام صرف المعاشات تكون يوم 6 من إبريل.

أماكن صرف المعاشات

يتساءل الجميع عن الأماكن الخاصة بصرف المعاشات، وهذا لكي يقوموا بالذهاب إلى هذه الأماكن لكي يستطيعوا صرف معاشهم منها في المواعيد التي قد قمنا بذكرها، فتكون تلك الأماكن كالآتي: