يا ترى هينتقم إزاي .. موعد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة وترددها

حددت قناة الحياة ساعات عرض مسلسل المعلم خلال الموسم الدرامي الحالي لرمضان للعام 2024، والذي يشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم الدراما الرمضانية، ويعرض بشكل حصري في رمضان ومن المتعارف عليه أن النجم مصطفي شعبان تألق في أكثر من عمل درامي من أشهرهم بابا المجال، أيوب، اللهم إني صائم، أبو جبل، ملوك الجدعنة و سنتعرف في السطور التالية عن موعد مسلسل المعلم وتردد القناة الناقلة.

القنوات العارضة لمسلسل المعلم

تعرض قناة الحياة مسلسل المعلم الذي يقوم ببطولته الممثل مصطفي شعبان على شاشة الحياة تحديدًا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتدور أحداث عمل ” مسلسل المعلم” في قيام البطل بدور تاجر سمك ويصيب والده أزمة مالية كبيرة في السوق نتيجة لنصب التجار، ويتولى إبنه الأحداث المتتالية للإنتقام للأب الذي دخل السجن ليهزم باقي التجار في رحلة مميزة من الصعود، ليرسخ وقته وأمواله في البحث عن انهيار عائلته والمتسبب في سجن ونهب أموالهم للإنتقام.

موعد مسلسل المعلم وتردد القناة الناقلة

يتم عرض مسلسل المعلم يومي على شاشات قناة الحياة في رمضان في المواعيد المقررة كالآتي:

خلال الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر يتم العرض الحصري للمسلسل.

المرة الأولي للإعادة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت مصر.

يعاد للمرة الثانية في الساعة السابعة إلا ربع من صباح اليوم التالي بتوقيت مصر.

في المرة الثالثة يعاد الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي بتوقيت مصر.

للمرة الرابعة يتم إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

توفر منصة “Watch IT” مشاهدة مسلسل المعلم بجودة عالية بعد الإشتراك بها.

تردد قناة الحياة على النايل سات

توفر قناة الحياة مشاهدة مسلسلات رمضان لعام 2024 كالآتي:

معدل ترميز ( 27500).

قمر صناعي ( نايل سات).

معامل استقطاب ( رأسي).

تردد ( 12206).

فريق عمل مسلسل المعلم

يحتوي مسلسل المعلم نخبة مميزة من نجوم الفن من ضمنهم: