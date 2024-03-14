إنستجرام يهز عرش تيك توك! يتفوق في تصنيف جديد ليصبح “الأكثر تنزيلا” مرة أخرى!

كان قد اشتهر تطبيق التيك توك الخاص بالصور والفيديوهات منذ سنوات قليلة وخاصة في فترة انتشار وباء الكورونا وتربع على التطبيقات الأخرى، مما جعل التنافس أقوى بين التطبيقات المماثلة مثل تطبيق انستجرام وأخذ يحدث من نفسه ويضيف تأثيرات جديدة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، الأكثر تنزيلا إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقاً في تصنيف جديد.

الأكثر تنزيلا إنستجرام يهز عرش تيك توك