تكنولوجيا
إنستجرام يهز عرش تيك توك! يتفوق في تصنيف جديد ليصبح “الأكثر تنزيلا” مرة أخرى!
كان قد اشتهر تطبيق التيك توك الخاص بالصور والفيديوهات منذ سنوات قليلة وخاصة في فترة انتشار وباء الكورونا وتربع على التطبيقات الأخرى، مما جعل التنافس أقوى بين التطبيقات المماثلة مثل تطبيق انستجرام وأخذ يحدث من نفسه ويضيف تأثيرات جديدة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، الأكثر تنزيلا إنستجرام يهز عرش تيك توك متفوقاً في تصنيف جديد.
الأكثر تنزيلا إنستجرام يهز عرش تيك توك
- بعد أن استحوذ تطبيق تيك توك على جذب الكثير من المستخدمين من مختلف دول العالم ومختلف الجنسيات، استطاع تطبيق انستجرام استعادة جذب الجمهور له مرة أخرى.
- وذلك بعد إضافة المزيد من المزايا الجديدة له والتي أشهرها وأهمها مقاطع الريلز.
- وقد زاد إجمالى تنزيلات تطبيق انستجرام في العام الماضي فقط إلى ٢٠% من المستخدمين.
- وبذلك يكون إجمالى عمليات تحميل ذلك التطبيق قد وصلت إلى ٧٦٨ مليون عملية تنزيل في العام الماضي فقط.
- وبذلك يكون قد حاز على لقب التطبيق الأكثر تنزيلا في عام ٢٠٢٣م.
- بينما قد زاد عدد عمليات تحميل تطبيق التيك توك حوالي ٤%من العام نفسه بعدما كان الأكثر تنزيلا على مستوى العالم.
- وقد كان تطبيق التيك توك يمثل تهديدا كبيرا للتطبيقات الآخرى الأكثر منافسة كالفيس بوك، وانستجرام.
- ولكن لم تدم المنافسة طويلا حيث أخذ على الفور تطبيق انستجرام من التحديث وإضافة ميزات جديدة له استطاعت جذب المزيد من المستخدمين.
- وذلك منذ عام ٢٠٢٠م حيث أضاف ميزة الفيديوهات القصيرة، بالإضافة أيضاً إلى ميزة مشاركة القصص واختفاءها بعد وقت محدد.
- ورغم ذلك ظل تطبيق التيك توك مستحوذا على الكثير من نسب التفاعل، وتشير الإحصاءات أن هناك حوالي مليار شخص يقضون قرابة ٩٥ دقيقة من يومهم على تطبيق التيك توك.
- بينما يقضي نفس العدد حوالي ٦٢ دقيقة من يومهم على تطبيق الانستجرام واستخدام الصور والقصص.
- وبذلك ومن خلال تلك الاحصائيات يتضح أن التطبيقات الاكثر استخداماً هما تطبيق التيك توك وتطبيق الانستجرام.