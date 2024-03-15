“National Geographic” نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، الى كل محبي مشاهدة الأفلام الوثائقية والمناظر الطبيعية وعالم الحيوان المحتوى الرائع سوف تجده في قناة ناشونال جيوغرافيك على النايل سات على النايل سات وهناك الكثير من الأشخاص التي تعشق مشاهدة هذا النوع من البرامج والأفلام الممتعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

إذا كنت تشعر بالزهق والملل تستطيع الآن أن تشاهد أروع البرامج والأفلام على قناة ناشيونال جيوغرافيك، فهي تعرض محتوى متنوع من المناظر الطبيعية، كما أنها تقدم برامج علمية مفيدة، فأحصل على هذه القناة من خلال الترددات التالية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12467.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشفير: مفتوح.

تردد آخر للقناة على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11411.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

برامج هادفة بقناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تميزت هذه القناة بأنها تنفرد في عرض أروع الأفلام الوثائقية المفيدة جدًا للعقل، كما أنها تعرض الكثير من البرامج التاريخية والتربوية أيضًا، التي يمكن مشاهدها في أي وقت مجاني دون أي اشتراك، ومن أمثلة هذه البرامج هي كالآتي:

برنامج: القناة كارثية.

برنامج: القناة وقائع وأحداث.

برنامج: القناة هياكل عملاقة.

برنامج: القناة سوبر كارز.

برنامج: أساليب البقاء وأسرار الحرب.

برنامج: الحياة البرية.

برنامج: القناة كم تساوي قطع سيارتك.

من هنا قد انتهى موضوعنا بمعرفة التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك، فتابعها أنت وأسرتك واستمتع بكل ما تعرضه من برامج وثائقية هادفة تجعل عقلك يزيد خبرة ومعرفة كبيرة.