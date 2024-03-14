على الجهاز الآن.. تردد قناة mbc masr مصر بأعلى جودة على النايل سات لمتابع برامج ومسلسلات رمضان

المواطنون بالوطن العربي يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة mbc masr، حيث لا يوجد منزل بالوطن العربي لا يتابع المسلسلات الرمضانية المصرية والعربية أو البرامج المقدمة في شهر رمضان، وبكل تأكيد قناة إم بي سي مصر هي القناة لجامعة لكل هؤلاء المواطنون، ونذكر لكم تردد القناة على النايل سات وأيضًا بالجودة المتوسطة والجودة العالية، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة mbc masr

قناة إم بي سي مصر هي أحد القنوات التابعة لمجموعة إم بي سي السعودية، وقد تم تأسيسها يوم 17 أكتوبر لعام 2012، وهذه القناة تقوم بعرض عدد من البرامج والمسلسلات على شاشتها، وتعرض الآن بشكل خاص برنامج رامز جلال 2024، وتوجد القناة على النايل سات بالجودة العالية والمتوسطة وفقًا للإحداثيات التالية:

تردد قناة mbc masr hd

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة برقم 12015.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ برقم 5/6.

تردد تردد قناة mbc masr sd

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11785.

استقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال تردد قناة mbc masr على النايل سات

يمكن متابعة المحتوى المعروض على شاشة قناة إم بي سي مصر في رمضان من منزلك بالمجان تمامًا، سواء برامج أو مسلسلات، حيث استقبال القناة يكون سيرًا على تِلك الخطوات:

الضغط على الزر الخاص بأيقونة القائمة من يمين الريموت.

تحديد التثبيت اليدوي لسهولة إدراج الإحداثيات بنفسك.

اختر إدراج قناة جديدة على الجهاز.

حدد النايل سات وأدخل التردد والتقنية والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصويب الخطأ أيضًا.

موعد برنامج رامز جلال 2024

من البرامج التي يتم عرضها على قناة إم بي سي مصر هو برنامج رامز جلال، والذي يتم عرضه يوميًا بعد آذان المغرب، أي في تمام الساعة السادسة مساءً، وتأتي فكرة البرنامج مُميزة هذا العام، حيث يقوم بجميع فنانين متخاصمين مع بعضهم البعض، ويقوم البرنامج بمصالحتهم مع بعضهم البعض، وذلك من خلال الأفكار المجنونة الذي يقوم بها الفنان رامز جلال في البرنامج.