“تخفيضات كبرى بمعارض أهلا رمضان” أسعار ياميش رمضان 2024 في جميع المحافظات المصرية

أسعار ياميش رمضان، هناك الكثير من المسلمين قاموا بالبحث عبر محرك جوجل في الفترة الأخيرة عن أسعار الياميش بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024، فهم يريدون شراء ياميش رمضان بالإضافة إلى شراء كل المنتجات الغذائية التي تحتاجها الأسرة في الفطور والسحور.

أسعار ياميش رمضان

من الجدير بالذكر أنأسعار ياميش رمضان تكون متفاوتة ومختلفة من مكان إلى آخر، حيث إن هناك الكثير من الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تحرص على توفير جميع الغذائية بأسعار مخفضة، تناسب المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة الأسعار، فتعرف على الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو البلح متفاوت ما بين 18 جنيهًا إلى 60 جنية.

الزبيب البلدي يصل سعره إلى 180 جنيهًا .

قمر الدين 85-100 جنيه على حسب نوعه.

وزن 250 جراما من العرقسوس بسعر 50 جنيهًا .

كيلو من السوداني المقشر بسعر 100 جنيه.

يصل سعر جوز الهند 160 جنيها.

سعر كيلو الخوخ المجفف يصل إلى 120 جنيها.

كيلو المشمشية السوري والتركي يصل إلى 460 جنيهًا .

وصل سعر تمر هندي 300 جرام 30 جنيهًا .

سعر وزن 400 جرام من البندق المحمص 80 جنيهًا .

كيلو من البندق المقشر بسعر 280 جنيهًا .

سعر كيلو القراصيا من 360 جنيهًا .

نصائح عند شراء ياميش رمضان 2024

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء متطلبات المنزل استعدادًا لشهر رمضان وهي كالآتي:

تأكد من تاريخ الإنتاج للسلع ومدة الصلاحية.

اشترى من أي مكان معروف وموثوق به.

اشترى عدد قليل من المواد الغذائية سريعة التلف مثل اللحوم والألبان.

في نهاية موضوعنا تم عرض لكم بعض أسعار ياميش رمضان لعام 2024، التي تحتاجها الأسرة في البيت لكي لشهر رمضان الكريم.