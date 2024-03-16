“نزلها واتفرج على جميع المسلسلات” تردد قناة أبو ظبي دراما 2024 بجودة مرتفعة… نزلها وابسط نفسك..!!

بدأت قناة أبو ظبي دراما بثها في عام 2010، ومنذ ذلك الحين لا تزال تحتل مكانة مرموقة بين القنوات الفضائية العربية، وتعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج الدرامية التي تتنوع بين المسلسلات العربية الشهيرة والإنتاجات الدرامية الأخرى من مختلف الدول العربية، وواحدة من أهم الأسباب وراء نجاح قناة أبو ظبي دراما هو تنوع مجموعة البرامج التي تقدمها، حيث تستهدف القناة شريحة واسعة من المشاهدين من خلال تقديم مسلسلات درامية تناولت قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية متنوعة، وهذا جعل القناة تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم العربي.

تردد قناة أون أي 2024

قناة أون أي هي من أشهر القنوات المصرية التي تعرض المسلسلات والأفلام والبرامج الترفيهية.

التردد: 11861

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون أي 2024 على سهيل سات:

التردد: 11054

القمر الصناعي: سهيل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة استقبال تردد قناة أون أي 2024:

اضغط على زر Menu على جهاز التحكم عن بعد. انقر على خيار التركيب أو اضغط على البحث عن القنوات. اختر البحث اليدوي. أدخل التردد المطلوب 11861 على نايل سات أو 11054 على سهيل سات. اختر الاستقطاب رأسي على نايل سات أو أفقي على سهيل سات. اختر معدل الترميز 27500. اختر معامل تصحيح الخطأ 5/6. اضغط على زر بحث. انتظر حتى يتم العثور على القناة. اضغط على زر حفظ.

مميزات قناة ابوظبي دراما

بعض مميزات قناة أبوظبي دراما تشمل: