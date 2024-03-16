” ألتقط الان” نزل تردد قناة طيور بيبي 2024 Toyor Baby على الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور بيبي، تبحث الكثير من الأمهات على التردد الجديد لقناة طيور بيبي على محرك البحث جوجل، حيث انتشرت بشكل ملحوظ على النايل سات والعرب سات، ويرحغ هدفها هو عرض مجموعة متنوعة من الأغاني الخاصة بالأطفال الصغار وأناشيد الكرتون التي تعلمهم بعض السلوكيات الصحيحة.

تردد قناة طيور بيبي

يمكنك الآن ضبط تردد قناة طيور بيبي ومتابعة كل ما يتم عرضه بها على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وسهيل سات، من خلال الترددات التالية:

تردد القناة على نايل سات

التردد 11274.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح ¾.

الجودة إس دي.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

التردد 11396.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح ¾.

الجودة hd.

تردد آخر للقناة على عرب سات

التردد 11073.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

الجودة إس دي.

تردد طيور بيبي سهيل سات

التردد 11315.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 4/5.

الجودة hd.

قناة طيور بيبي 2024

تحرص قناة طيور بيبي أثناء عرض برامجها على كسب الطفل العديد من المهارات وتجعله يحب اللغة العربية ويتعلق بها، لأنها تقوم بعرض الأغاني باللغة العربية على هيئة كرتون مشوق جذاب، يجعله يتابع القناة باستمرار وينجذب إليها، وتقدم القناة الكثير من الأغاني التي تهدف لتعليم الحروف الأبجدية والأرقام الحسابية أيضًا، كما أنها تهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من القصص المتجددة فهي من أجمل القنوات التي تصدرت في المشاهدة على جميع القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال الأخرى.

نبذة عن قناة طيور بيبي

في إطار التعرف على التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي نستكمل الآن تعرفنا على أهم المميزات والمعلومات المختلفة الخاصة بالقناة والتي تزيد من الشعبية الجماهيرية لها وتتمثل المزايا المختلفة لها في التالي:

توفر قناة طيور بيبي عرض المحتوى الهادف للأطفال الملائم للفئات العمرية المختلفة في كل مكان.

تتميز قناة طيور بيبي استخدام أساليب وأجهزة البث المتطورة والحديثة.

توفر قناة طيور الجنة عرض محتوى متنوع جذاب للجميع.

في نهاية موضوعنا يمكنك من خلال الترددات التي تم ذكرها أعلاه، اجعل طفلك يستفيد ويستمتع ويشاهد أروع البرامج التعليمية والتربوية على قناة طيور بيبي.