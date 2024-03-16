“مفاجأة كبيرة في موبيلات هواوي” امكانيات واسعار رائعة من شركة هواوي… جرب هواوي ومش هتندم..!!

تعتبر شركات تصنيع الهواتف الذكية من أبرز الشركات التي تتنافس على تقديم أحدث التقنيات والمواصفات العالمية لجذب انتباه المستخدمين، وفي هذا السياق، تبرز شركتا هواوي واوبو وأبل كواحدة من أبرز الشركات المنافسة في هذا المجال، حيث تسعى كل منها إلى إثبات نفسها كشركة رائدة تقديم أفضل الهواتف الذكية في السوق، وفي الفترة الأخيرة، أعلنت شركة هواوي عن إطلاق سلسلة هواتف جديدة تحمل مواصفات عالمية تهزم منافسيها مثل اوبو وأبل، وتتميز هذه الهواتف بتصميم أنيق ومواصفات تقنية متطورة تجعلها الأكثر مبيعا في السوق حاليًا.

شركة هواوي

أحدث إصدارات هواوي يتميز بشاشة كبيرة ذات دقة عالية ونقاء مذهل، مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت أكثر إمتاعا، كما تأتي الهواتف الجديدة من هواوي بمعالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة، مما يضمن سرعة الأداء واستجابة سلسة لكافة التطبيقات، وبجانب ذلك، تمتاز هذه الهواتف بكاميرا ذات دقة عالية وميزات تصوير متقدمة تجعل من التقاط الصور والفيديوهات تجربة فريدة وممتعة، كما أن هواتف هواوي الجديدة تحتوي على بطارية بسعة كبيرة تدوم لفترة أطول دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر، وبفضل هذه المواصفات الرائعة والأداء العالي، تمكنت هواتف هواوي الجديدة من تحقيق نجاح كبير في السوق وأصبحت الأكثر مبيعًا حاليًا، متفوقة على منافسيها مثل اوبو وأبل.

اسعار موبيلات هواوي

تكلفة شراء هاتف Huawei Nova Y70 تتراوح ما بين 5,700 جنيه إلى 7,455 جنيه، وهو جزء من فئة الهواتف الذكية المتطورة، أما هاتف Huawei Nova 7 SE فيبدأ سعره من حوالي 4,200 جنيه، مع بعض الإصدارات المتطورة التي تصل إلى 8,800 جنيه، بالنسبة لهاتف Huawei Nova Y61، فإن السعر الأدنى يبدأ من 6,171 جنيه ويمكن أن يصل إلى 7000 جنيه مصري. أما بالنسبة لهاتف Huawei Nova 7 5g، فيتراوح سعره بين 6,400 جنيه وفقًا للإصدارات المختلفة.