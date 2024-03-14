علي الاسبوع اللي جاي هيقفل.. الحق احجز في شقق الاسكان في 8 محافظات بمقدم 100 ألف بس!!

ينتظر الكثير من الأشخاص موعد فتح حجز شقق الاسكان في 8 محافظات والتي تكون بمقدم 70 ألف جنيه، ويسعى المواطنين لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة حول هذه الشقق الإسكان في هذا المشروع، وبعد إعلان المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية عن جميع الشروط المطلوبة للحصول على هذه الشقق، يتم تقديم المشروع في نحو 8 محافظات مختلفة في جمهورية مصر العربية، وتكون بنظام تقسيط مريح وفي مقال اليوم سنتعرف على جميع التفاصيل بشكل كامل.

حجز شقق الاسكان في 8 محافظات

وضح رئيس صندوق التنمية في تصريحات له بأن لا يتواجد أي شروط أو قيود للقيام بالتقديم على هذه الشقق الخاصة بالإسكان لمشروع داره ب 8 محافظات، بل ويمكن للذين قد حصلوا على شقق الإسكان بالدولة أن يحصلون ايضا على شقق الصندوق بمشروع داره.

وقال صديق أن أسعار شقق الصندوق تبدأ من بين 760 ألف جنية و4 ملايين و640 ألف جنية، ويكون نظام السداد بدفع 15٪ من سعر الوحدة المقدم عليها لحجزها، ثم التقسيط باقي سعرها على مدة 5 سنوات ولا يوجد هناك أي فوائد لها، لكن لم يتم توضيح الموعد الجديد لفتح حجز شقق الاسكان في 8 محافظات المرحلة الثانية حتي الآن.

مواصفات شقق الاسكان في 8 محافظات

أبلغ صندوق التنمية علي عدة تفاصيل خاصة بمساحات شقق الإسكان في 8 محافظات، وهي فيما يلي:

أن متوسط مساحات الشقق بالصندوق بمدينة نصر 182 متر 3 حمامات- 3 غرف.

يتم تشطيب الشقة سوبر لوكس.

يتم تسليم الشقة إلى العميل في خلال سنتين.

يتم سداد أقساط الشقة على 5 سنوات.

عندما تدفع سعر الوحدة السكنية بالكامل يتم عمل خصم 8٪ من سعر الشقة.

ولقد أعلن صندوق التنمية عن الخط الساخن الخاص بهذا المشروع وهو 15444، وهذا لتسهيل على المواطنين الذين يريدون حجز الشقق التواصل معاهم عبره هذا الرقم.