وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، كما أكدت الوزارة على مجموعة من الضوابط يجب على الطلاب الالتزام بها ومن خلال مقالنا نبين لكم مواعيد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة والضوابط التي أكدت عليها.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عقد امتحانات صفوف النقل 2024 والشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024، على أن تبدأ من يوم 4 مايو 2024، وجاء هذا تعديل عن ما أقرته قبل ذلك، حيث كان الموعد في 25 من شهر مايو 2024، كما بينت أيضا أن الامتحانات تستمر حتى يوم 23 مايو 2024.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم ترتيبها بحيث لا يتم حدوث فاصل بينها إجازات رسمية أو عطلات، حتى لا ينشغل الطلاب ويؤثر ذلك على مستواهم في الامتحانات، وتحرص الوزارة على أداء الطلاب الامتحانات بأفضل مستوى لا سيما الشهادة الاعدادية لما لها من أهمية كبيرة في مستقبل الطلاب التعليمي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أما عن امتحانات الشهادة الثانوية فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 10 يونيو 2024 وتستمر الامتحانات حتى يوم 20 يوليو، مؤكدة على أهمية امتحانات هذه المرحلة 2024 وعلى الطلاب بأهمية الاستعداد لأداء الامتحانات بأفضل صورة.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدبلومات الفنية والتي سوف تبدأ يوم 25 مايو 2024 وتستمر الامتحانات حتى يوم 6 يونيو 2024، وقد بينت أهمية هذه المرحلة من التعليم لما تقدم لسوق العمل أيدي عاملة بمستوى عالي من الناحية العملية والنظرية.

وقد شددت الوزارة على الالتزام بموعد امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل التعليمية والالتزام بالضوابط التي منها عدم اصطحاب الهاتف وعد الغش وترك مسافات وبينه، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق.