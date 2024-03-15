من الرابح اليوم.. شارك في سؤال الطائر السعيدة اليوم وأربح مع مايا العيسي وأربح آلاف الجوائز

مع بداية شهر رمضان المبارك تعود مسابقة الطائر السعيدة والتي تعرض على قناة السعيد الفضائية باليمن وهي مسابقة بها العديد من الأسئلة الثقافية مما يجعل متابعيها يزدادو بالعلم والمعلومات الثقافية يوميًا بعد يوم من المعلومات التاريخية والثقافية والدينية والعلمية وتقدم مسابقة الطائر السعيد الجوائز القيمة لمن يجيب الإجابة الصحيحة للسؤال.

مسابقة الطائر السعيدة

تعرض المسابقة على التليفزيون اليمني على قناة السعيد وهذا الموسم السادس من المسابقة لتحمل البهجة والأمل للمشاهدين، يتابع مسابقة طائرة السعيدة العديد من الجمهور من أنحاء العالم العربي من الكبار والصغار ليزدادو بالعلم والمعرفة

سؤال وجواب حلقة اليوم طائرة السعيدة

يبحث العديد من متابعي مسابقة طائرة السعيدة عن سؤال وجواب حلقة اليوم طائرة السعيدة وذلك لمعرفة الإجابة الصحيحة حتي يزيد لديهم العلم ونوضح لكم خلال السطور التالية السؤال والجواب:

سؤال مسابقة طائر السعيدة هو عالم ومفتي وقاضي ولد عام ١٣٤٠ من الهجرة وكان له العديد من الإنجازات العامة والخاصة التي حصل عليها وله العديد من المؤلفات المختلفة ومنها نظام القضاء في الإسلام.

طرحت مسابقة طائرة السعيدة هذا السؤال للجمهور العربي وكانت الإجابة الصحيحة للسؤال هو محمد بن إسماعيل العمراني.

برنامج “طائر السعادة” هو مسابقة ثقافية تُبث على قناة “السعادة” اليمنية يوميًا خلال شهر رمضان، حيث يُعرض في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت اليمن، ويُعاد في تمام الساعة 3:30 فجرًا، كما يتضمن البرنامج تقديم أسئلة متنوعة في مختلف المجالات مثل العلوم، والتاريخ، والرياضة، والأدب، وغيرها، كما يُطلب من المشاهدين المشاركة بإجاباتهم على الأسئلة عبر إرسال رسائل نصية إلى البرنامج.

جائزة مسابقة طائر السعيدة

تمتلك المسابقة العديد من المشاهدين من العالم العربي وتعتبر الجائزة المحفز لمشاركة المشاهدين للفوز بها ومن جوائز المسابقة ما يلى:

تتنوع الجوائز بين الجوائز المالية أي مبلغ من المال للفائز.

وتقدم المسابقة الهدايا العينية.

وتعتبر الجائزة الكبري لمسابقة طائرة السعيدة للموسم السادس هي مليون ونصف ريال سعودي.

الحلقة الخامسة 5 من الموسم السادس من برنامج #طائر_السعيدة ، والذي تحلق فيه المبدعة #مايا في ريف وحضر اليمن ، تحاور الناس وترسم بسمه على محياهم من خلال المسابقات والالعاب والأحاديث الطريفة الشيقة، تشاهدون البرنامج على قناة السعيدة خلال شهر #رمضان المبارك 2024م 1445هـ.… pic.twitter.com/buhHHOBGTL — قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 15, 2024

نصائح للفوز بمسابقة طائرة السعيدة

يتمني العديد من المتابعين الفوز بجوائز المسابقة وخاصة الجائزة الكبرى التي تعد مبلغ ضخم ومحفز للمشاركة ونفدم لكم نصائح تساعدكم على الفوز بالمسابقة: