العقار عمره ما يخسر!!.. حجز شقق جنة من الاسكان بالتقسيط .. “الحجز بيبقي بالقرعة”

لقد أعلنت وزارة الإسكان ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح تكميلي بعدد 1319 وحدة سكنية بمشروع حجز شقق جنة في أربع مدن هي (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور الجديدة – أسيوط الجديدة)، وجاءت بمساحات تتراوح بين 57 مترًا و150 مترًا، وحجز الشقق يكون بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وهذا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2-3-2024، لمزيد من المعلومات حول هذه الشقق في مقال اليوم.

مميزات حجز شقق جنة

لقد صرحت الهيئة أن حجز سكن جنة هو عبارة عن وحدات داخل تجمع عمراني يتميز بتحقيق الخصوصية والرفاهية، ومناسب مع المعدلات التخطيطية الحديثة، وتتوافر في شقق جنة المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المتميزة في المدن والتجمعات العمرانية محاطة بسور، ولقد جاءت الوحدات في سكن مصر كنموذج معماري حيث يكون محاط بسياج شجري لتوفير بعض الخصوصية.

شروط حجز شقق جنة

يجب توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين الذين يريدون حجز شقق جنة ضمن الإعلان المطروح، ومنها ما يلي:

أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) أن يتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

يجب الا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من أي مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021 فيما مضي.

أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات التي يقدمها عند الحجز، وعند وجود مخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أوالجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده لحفظ حقوقها.

موعد ومكان حجز شقق جنة الجديدة

سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية البدوية في موعد لاحق عندما يتم تحديد ذلك على الفور.