“الغبقة ” الحلقة 5 من شباب البومب 12 رمضان 2024 تابع حلقة اليوم بدون تقطيع وإعلانات

مسلسل شباب البومب نال إعجاب الكثير من محبي المسلسلات الخليجية وينكون المسلسل من أجزاء وجميع أجزاء مسلسل شباب البومب حظت بكثير من النجاح وزاد البحث عن موعد عرض المسلسل ونوضحه لكم خلال السطور التالية من المقال.

موعد عرض مسلسل شباب البومب

يعتبر المسلسل هو المفضل لكثير من عشاق المسلسلات الخليجية وله شعبية كبيرة بين المتابعين ونلخص لكم خلال السطور التالية موعد عرض المسلسل:

عرضت الحلقة الأولى من المسلسل يوم الاثنين ١١ مارس كما صرحت الشركة المنتجة للمسلسل.

يعرض المسلسل يوميًا الساعة ٢.٣٠ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتم عرض المسلسل الساعة ٢.٣٠ عصرًا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة روتانا خليجية التي تعرض مسلسل شباب البومب

يعرض المسلسل يوميًا على قناة روتانا خليجية الساعة ٢.٣٠ مساء ونوضح لكم تردد القناة في السطور التالية:

تردد قناة روتانا خليجية عبر النايل سات هو ١١٢٥٩.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4

بينما تردد قناة روتانا خليجية من خلال عبر سات هو ١١٨٤٣.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب أفقي

ما هي الفكرة التي يدور حولها المسلسل

بعد نجاح المسلسل نجاح كبير يتساءل البعض عن الفكرة التي جعلت شباب البومب مميزًا وجذابًا وشيق ونوضح لكم من خلال النقاط التالية الفكرة الخاصة بالمسلسل: