ضيوف رامز جلال ح5 …. من ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة 5 رمضان 2024 علي تردد قناة mbc مصر

برنامج رامز جاب من الآخر من أشهر برامج المقالب التي اعتاد عليها المشاهدين وهناك القليل من الساعات التي تفصلنا عن عرض الحلقة الرابعة من برنامج رامز جاب من الآخر ويتساءل الكثير من المشاهدين من هو ضيف رامز اليوم وهو من أكثر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي ونوضح لكم خلال السطور التالية ضيف رامز جلال اليوم

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

حظي البرنامج بعديد من المتابعين المحبين لرامز جلال وللمقالب المضحكة التي تثير الفضول لدي المتابعين والبرنامج مسجل في ملاهي دبي بالإمارات، وموعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر بعد آذان المغرب مباشرة على قناة ام بي سي مصر والذي يعادل الساعة السادسة و٥ دقائق بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية.

مع الاعداء اللي طلعوا من عندي أصدقاء 😂 محمد لطفي و محمد شاهين في #رامز_جاب_من_الاخر pic.twitter.com/axwyCO7tK0 — Ramez Galal (@ramezgalal) March 14, 2024

ضيف رامز جاب من الآخر اليوم

يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يسألها جمهور البرنامج وهناك الكثير من الممثلين والمشاهير التي يستضيفها رامز خلال الشهر الكريم ونرقب ضيف الحلقة الرابعة الذي تساءل عنه العديد من المتابعين وضيوف البرنامج خلال شهر رمضان ٢٠٢٤:

مي عمر.

نجلاء بدر.

أحمد حسام ميدو.

عبد الناصر زيدان.

أحمد السقا.

محمد ثروت.

اوس اوس.

إمام عاشور.

حسين الشحات.

ميرهان حسين.

الفنان الكبير محمد رياض.

أيتن عامر.

محمد لطفي.

محمد أبو جبل.

يسرا اللوزي.

حسن شاكوش.

تردد قناة ام بي سي مصر

هناك العديد من المسلسلات والبرامج التي تعرض على قناة ام بي سي مصر منها برنامج رامز جاب من الآخر ومسلسل نعمة الأفوكاتو ومسلسل أشغال شقة والعتاولة ويمكن ضبط تردد القناة لمتابعة المسلسلات والبرامج والتردد هو: