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ضيوف رامز جلال ح5 …. من ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة 5 رمضان 2024 علي تردد قناة mbc مصر

nourمنذ يوم واحد
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برنامج رامز جاب من الآخر من أشهر برامج المقالب التي اعتاد عليها المشاهدين وهناك القليل من الساعات التي تفصلنا عن عرض الحلقة الرابعة من برنامج رامز جاب من الآخر ويتساءل الكثير من المشاهدين من هو ضيف رامز اليوم وهو من أكثر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي ونوضح لكم خلال السطور التالية ضيف رامز جلال اليوم

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

حظي البرنامج بعديد من المتابعين المحبين لرامز جلال وللمقالب المضحكة التي تثير الفضول لدي المتابعين والبرنامج مسجل في ملاهي دبي بالإمارات، وموعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر بعد آذان المغرب مباشرة على قناة ام بي سي مصر والذي يعادل الساعة السادسة و٥ دقائق بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية.

ضيف رامز جاب من الآخر اليوم

يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يسألها جمهور البرنامج وهناك الكثير من الممثلين والمشاهير التي يستضيفها رامز خلال الشهر الكريم ونرقب ضيف الحلقة الرابعة الذي تساءل عنه العديد من المتابعين وضيوف البرنامج خلال شهر رمضان ٢٠٢٤:

  • مي عمر.
  • نجلاء بدر.
  • أحمد حسام ميدو.
  • عبد الناصر زيدان.
  • أحمد السقا.
  • محمد ثروت.
  • اوس اوس.
  • إمام عاشور.
  • حسين الشحات.
  • ميرهان حسين.
  • الفنان الكبير محمد رياض.
  • أيتن عامر.
  • محمد لطفي.
  • محمد أبو جبل.
  • يسرا اللوزي.
  • حسن شاكوش.

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تردد قناة ام بي سي مصر

هناك العديد من المسلسلات والبرامج التي تعرض على قناة ام بي سي مصر منها برنامج رامز جاب من الآخر ومسلسل نعمة الأفوكاتو ومسلسل أشغال شقة والعتاولة ويمكن ضبط تردد القناة لمتابعة المسلسلات والبرامج والتردد هو:

  • تردد قناة ام بي سي مصر من خلال عبر سات هو ١١٢٧٠.
  • معامل الاستقطاب عمودي.
  • معدل الترميز ٢٧٥٠٠.
  • معامل التصحيح ٣/ ٤
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nourمنذ يوم واحد
0

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