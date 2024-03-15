مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 152 مترجمة بجودة HD قصة عشق || عثمان يبحث عن الجاسوسة

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 152 مترجمة والذي يعتبر من أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية وذلك لأنه يروي كيف نشأت الدولة العثمانية والصراعات التي خاضتها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تفاصيل الحلقة وموعد عرضها والقنوات الناقلة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 152 مترجمة

يجب العلم أن المسلسل من المسلسلات الرائدة منذ أن تم إطلاق الموسم الأول منه وحاليا يتم عرض الموسم الخامس، من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة مقتل هولوفيرا والذي يفعل ذلك هو ألتشيم، وسوف يقوم أيضا والد غونجا بعقد زواجها من شخص آخر غير علاء الدين، ووفقا لما أوضحه برومو الحلقة أن الأمير أورهان سوف يستولي على قافلة أولجايتو خان.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع وذلك على قناة آي تي في وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ويتم إعادة الحلقة يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بالإضافة إلى أنه يمكنك متابعة المسلسل أيضا من خلال قناة الفجر الجزائرية وذلك يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة ومتابعة المسلسل بكل سهول وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكنك الآن تثبيت القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد الجديد التالي: