الآن كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات الهامة التي تشغل العديد من المواطنين العراقيين خلال الساعات الراهنة تقوم وزارة العمل في العراق بتوفير الدعم المالي للعديد من فئات المجتمع، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود والمعدوم، والتي تشمل الفئات المحتاجة للرعاية الاجتماعية في جميع محافظات البلاد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عدد من الشروط وبناء عليها سيتم قبول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهي:

أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًّا.

أن يكون مقيمًا داخل العراق بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا، ولا يزيد عن ستين عامًا للرجال.

ألا يقل عمر المتقدمة عن خمسة عشر عامًا، ولا يزيد عن خمس وخمسين عامًا للنساء.

يفصل تقديم الطلب عبر منصة مظلتي.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يتوجب على المتقدمين متابعة حالة طلباتهم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

وتلك الشروط والضوابط تهدف إلى ضمان توجيه الدعم الاجتماعي للفئات المحتاجة بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة، وتسهيل الوصول للمستحقين للحصول على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين ظروفهم المعيشية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتمكن الأفراد من الاطلاع على قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال المكاتب والفروع المختلفة التابعة للوزارة، حيث يتم نشر أسماء المستفيدين بصيغة PDF لتسهيل الوصول إليها وتحميلها.

ويمكن لكافة مواطني العراق الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

انقر بعد ذلك على خيار “شؤون الرعاية الاجتماعية”.

وبعد ذلك، سيطلب منك كتابة البيانات المطلوبة مثلى رقم المستفيد وتحقق من رمز التحقق.

اضغط على خانة “استعلام”، حيث يظهر الأسماء التي تمت الموافقة عليها على الفور.

وقم بعد ذلك بتحميل كشوفات المشمولين.

وانقر بعد ذلك على زر “طباعة”، للحصول على نسخة كاملة من الكشوفات.

حاليا عدد كبير من المواطنين في انتظار الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ليتمكنوا من الحصول على الدعم المالي المحدد لهم من قبل الحكومة.