حمل من هنا جميع كشوف pdf .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي والشروط المطلوبة

يقوم الكثير من المواطنين بالسعي للتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تم إطلاقها من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك بغية تقديم الدعم لجميع الأسر الفقيرة والتي تكون بحاجة إليه، كذلك إن ذلك البرنامج هدفه دعم الأسر التي يكون دخلها الشهري محدود ومن الممكن أن يتم التعرف على تلك الأسماء إلكترونيًا من خلال منصة مظلتي الرسمية وفيما يلي سنتعرف على التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ان كنت تريد ان تتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراقية فلابد من اتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي من هنا.

انتقاء زر الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

كتابه البيانات المرادة منك بشكل صحيح النقر على أيقونة استعلام..

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم العراقية التي تم توفيرها من جانب الحكومة في العراق، وتجدر الإشارة بأنه قد حددت وزارة العمل العراقية سلسلة من الشروط اللازمة التي يلزم توافرها في الأشخاص الراغبين في تلقي الدعم من جانب هذا البرنامج من ضمنها ما يلي:

ينبغي أن تكون الجنسية المتعلقة بالمتقدم عراقية.

كما أنه لا بد أن يكون سن متقدم الرجل 18 سنة كحد ادنى و60 عام كحد أقصى.

كذلك أنه لابد أن يكون سن المرأة من 15 سنة كحد ادنى و55 سنه كحد أقصى.

ينبغي تقديم الهوية الوطنية المتعلقة بالمواطن.

كما أنه لابد أن يكون عدد أفراد الأسرة أربع أفراد كحد ادنى.

الفئات التي تستحق الاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الإجتماعية

يوجد بعض الفئات التي يحق لها الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، وهي: