الحق جهز ورقك .. موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والاوراق المطلوبة للتقديم من موقع وزارة الدفاع

ننشر لكم موعد تقديم ضباط الصف المعلمين 2024، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار إعلان عن قيام وزارة الدفاع المصرية بفتح باب التقديم في ضباط الصف المعلمين على أن يتم قبول المتقدمين وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

لم تقم وزارة الدفاع المصرية حتى وقتنا هذا بالإعلان عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل خلال شهري مارس وأبريل من كل عام، وهناك عدة شروط للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

من الضروري أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

يشترط اجتياز المتقدم كافة الاختبارات الرياضية والطبية والحصول على لائق.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة ولا يتعدى 25 سنة وقت التقديم.

يلزم ألا يكون المتقدم غير متزوج، كما يلزم عدم زواجه أثناء فترة التدريب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين

هناك مجموعة من الأوراق والوثائق يجب توافرها للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين وهي على النحو التالي:

يلزم إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول.

يجب إحضار ملف أوراق التقديم من منطقة التجنيد التابع لها المتقدم.

يلزم إحضار أصل وصورة شهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي منها مصدق بالختم.

صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول مع ضرورة تصويرها نسختين.

يجب إحضار قيد عائلي مميكن ساري المفعول مع ضرورة تصويره نسختين.

يلزم موافقة ولي الأمر في حالة إذا كان عمر المتقدم أقل من 18 سنة.

ضرورة إحضار شهادة الكشف الطبي معتمدة ومصدقة من مستشفى حكومي.

ضرورة إحضار شهادة الموقف من التجنيد في حالة إذا كان المتقدم معفى أو مؤجل الخدمة العسكرية.

شروط التقديم بمعهد ضباط صف المعلمين

هناك أيضًا شروط يستلزمها التقديم بالمعهد؛ وهذه الشروط كالتالي: