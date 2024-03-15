تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة لبرنامج مسابقة طائر السعيدة 2024 الذي بدأت أول حلقاته مع أول أيام شهر رمضان ١٤٤٥، حيث يعد البرنامَج أحد أهم البرامج التلفزيونية اليمنية التي يتابعها الملايين حول العالم العربي، يقدم هذا البرنامَج الإعلامية “مايا العباسي” وتمنح الفائزين جوائز مالية كبيرة جدًا، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم خطوات تنزيل تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة لبرنامج السعيدة اليمنية.

تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة لبرنامج مسابقة طائر السعيدة 2024

تستطيع عزيزي المشاهد متابعة أقوي البرنامَج التلفزيونية اليمنية على قناة السعيدة ٢٠٢٤ من خلال تنزيل تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11900.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

موعد برنامج طائر السعيدة 2024

تقدم قناة طائر السعيدة يوميًا العديد من البرامج والفقرات الهادفة التي ينتظرها قطاع كبير في اليمن والوطن العربي من بين هذه البرامج “طائر السعيد” يتم نقل هذا البرنامَج على شاشة القناة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت اليمن، ويتم إعادة نقل البرنامَج في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

توضح قناة السعيدة اليمنية آلية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة المذاع في رمضان 2024، عن طريق عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي: