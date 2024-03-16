“هتقبض قبل العيد” المالية تُعلن عن موعد صرف معاشات ابريل 2024 وكيفية الاستعلام عنه

معاشات ابريل 2024، يتساءل الكثير من المواطنين في هذا الوقت عن معاشات شهر ابريل نظرا لقرب انتهاء شهر مارس 2024 وبدء شهر جديد، لذلك قامت وزارة المالية بالتصريح عن موعد صرف معاشات المواطنين كما قامت بالإعلان عن كيفية الاستعلام عن معاشات شهر ابريل 2024.

معاشات ابريل 2024

أعلنت وزارة المالية عن الموعد المحدد الذي سيصرف فيه معاشات ابريل 2024 فسوف يكون مع بداية الشهر أي يوم 1 وينتهي يوم 6 بالشهر.

يجدر بنا الإشارة أن آخر قرار قد تم فيه زيادة للمعاشات كان قد تم صدور في شهر فبراير الماضى لعام 2024، وقد قرر الرئيس زيادة المعاشات تخفيفا من عبء ارتفاع الأسعار لجميع السلع الغذائية على المواطنين حيث وصلت الزيادة إلى 15% وتشمل نحو 13 مليون مواطن على المعاش بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنية مصري، كما قد خصص الرئيس مبلغ 41 مليار جنيه معاشات تكافل وكرامة في هذا العام المالي الحالي 2024.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر ابريل 2024

لمعرفة خطوات الاستعلام عن معاش شهر ابريل 2024 من التأمينات الاجتماعية يرجى اتباع عدد من الخطوات واليكم هذه الخطوات :

عليك اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في هذه الخطوة عليك الضغط على كلمة استعلام عن المعلومات الأساسية الخاصة بالمعاش.

يرجى كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش في التبويب المخصص لذلك.

يجب تسجيل الدخول وكتابة الرقم السري وفي حالة عدم التسجيل من قبل يرجى تسجيل المستخدم

كتابة جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة في المكان المخصص والتأكد منها.

في الختام نرجو أن نكون قد انتهينا من عرض كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمعاشات ابريل 2024.